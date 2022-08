Prefeito Marcelo Magno e o chefe de Gabinete, Bernardo Alcântara - Arquivo Pessoal

Publicado 16/08/2022 18:47

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL) é só alegria com o rumo de seu mandato. Na última sexta (12), recebeu uma das notícias mais esperadas deste ano: saiu a data da licitação para as obras de drenagem pluvial, pavimentação e calçadas do distrito de Monte Alto, que vai acontecer dia 13 de setembro. O valor da obra é estimado em R$ 56,8 milhões, que serão pagos via governo estadual. Marcelo conversou com a coluna e disse que está muito feliz. "É uma vitória muito importante, não só nossa, do nosso governo, mas acima de tudo da parceria com o governador Cláudio Castro (PL). Ele é um homem de palavra, esteve aqui na inauguração do deck da Prainha, falou que ia fazer e fez". Conforme Marcelo, a expectativa é que as obras comecem até novembro. Lembrando que esta foi uma promessa de campanha do chefe do executivo cabista e que ele está conseguindo concretizar, com recursos do Estado, “o que é muito importante”, acrescentou.

REPERCUTIU NA REGIÃO



Assim que a notícia se espalhou, não se falava noutra coisa, principalmente entre os moradores cabistas daquele distrito, que esperam por isso há muito tempo. Aliás, Marcelo havia dito, no final do ano passado, que este seria o ano dos distritos. Com a repercussão da licitação das obras em Monte Alto, Marcelo preferiu logo Assim que a notícia se espalhou, não se falava noutra coisa, principalmente entre os moradores cabistas daquele distrito, que esperam por isso há muito tempo. Aliás, Marcelo havia dito, no final do ano passado, que este seria o ano dos distritos. Com a repercussão da licitação das obras em Monte Alto, Marcelo preferiu logo postar em seu perfil e dividir a satisfação com seus eleitores. "Isso é credibilidade de uma gestão que está com suas responsabilidades em dia. Assumimos uma cidade totalmente excluída para receber os recursos e investimentos dos Governos Estadual e Federal. Hoje estamos vivendo um grande marco. Essa conquista indica a direção certa que estamos conduzindo o nosso município, que é para o progresso de nossos moradores", disse ele, num trecho da declaração.