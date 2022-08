Candidato a deputado federal Flávio Tiziu (PSB) - Renata Cristiane

Candidato a deputado federal Flávio Tiziu (PSB)Renata Cristiane

Publicado 11/08/2022 20:10 | Atualizado 11/08/2022 20:14

O candidato a deputado federal Flávio Tiziu (PSB), ex-secretário de Esporte de Cabo Frio e bastante conhecido na Região dos Lagos, foi o convidado do 22º RC Cast, transmitido nesta quinta-feira (4). Antes de vir para o programa, estava no Rio, onde participou do manifesto pela democracia na PUC. “Foi emocionante, lá foi onde estudei. Democracia sempre, para sempre”, ressaltou.



Advogado por formação, contou um pouco de sua carreira e também antes dela, já que começou a trabalhar novo, aos 16 anos, numa fábrica de prancha de surf. Ele chegou a se emocionar lembrando dos pais e da infância. Contou também sobre sua paixão pelo esporte e como ele deve estar atrelado à educação, assim como a cultura e as artes. A propósito da vida de desportista, disse que sua deficiência na mão direita, de nascença, fruto de um medicamento que as grávidas na época tomavam, a Talidomida, nunca foi impeditivo de praticar o que gosta.

Falou um pouco sobre Cabo Frio e do prefeito José Bonifácio (PDT), a quem acompanha desde 1992. “A cidade tem problema de gestão, tem que colocar as pessoas nos lugares certos, tal como um time de futebol”, disse ele.



Sobre chegar a Brasília, caso seja eleito, Tiziu falou sobre algumas de suas bandeiras e que pretende trazer muitas coisas para a Região dos Lagos.



“Vai ser uma das eleições mais difíceis, mas estou preparado para esse momento (…) Tem muito dinheiro em Brasília, com bons projetos dá para fazer muita coisa por aqui”, ressaltou. Suas pautas incluem, entre outros, a lagoa de Araruama – no que diz respeito à limpeza e ao transporte coletivo sustentável dentro da lagoa. As ciclovias regulares também estão nos planos.



Falou ainda como vê o cenário para a disputa eleitoral desse ano e outros assuntos. “Não sou esquerda, nem direita, sou centro-avante”, brincou.



Confira a entrevista na íntegra: