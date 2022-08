Comandante do 25º Batalhão, tenente-coronel Leonardo Oliveira - Ludmila Lopes (RC24h)

Comandante do 25º Batalhão, tenente-coronel Leonardo OliveiraLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 09/08/2022 20:12

O comandante do 25º Batalhão, Leonardo Oliveira, foi o convidado do 21º episódio do RC Cast, podcast parceiro do O Dia, transmitido nesta quinta-feira (9). Leonardo é tenente-coronel e tem 26 anos de Polícia Militar, dos quais, entre idas e vindas, atuou 13 na Região dos Lagos. Até 2022 ele estava operando, também como comandante, no 34º BPM (Magé e Guapimim). Há poucos meses a frente no 25ºBPM, a unidade já registrou quedas na criminalidade, segundo dados do ISP.

Dentre os assuntos mais abordados, esteve a violência contra a mulher. O comandante pontuou que, só no mês de julho, o estado do Rio de Janeiro registou 5.832 boletins de ocorrência, sendo a segunda maior motivação do acionamento da PM. Sobre o número, Leonardo afirmou que as vítimas precisam denunciar. “A mulher que está sofrendo violência doméstica tem que saber que não está sozinha”, enfatizou.

Leonardo também trouxe novidades importantes para a região. Em primeira mão ao podcast, o comandante informou que a PM está desenvolvendo um aplicativo chamado “Rede Mulher”, que vai ser semelhante ao programa “Rede 190”. O software será voltado às mulheres, que vão acionar diretamente a PM quando estiverem em situação de risco. O intuito é facilitar o atendimento e diminuir os índices desse tipo de crime.

O tenente-coronel também contou sobre o desenvolvimento de uma estação de telemarketing para aprimorar o atendimento do 190 na Região dos Lagos. O intuito é digitalizar esse tipo de suporte, para que exista uma rede com número de protocolo e atendentes especializados. A Polícia Militar já possui os materiais necessários e está buscando parceria com as prefeituras. Saquarema, São Pedro da Aldeia e Búzios já fecharam acordo e vão receber as instalações.

Além disso, o comandante também trouxe à tona assuntos sobre sua vida pessoal, onde tirou de um trauma lições importantes para levar conhecimento à população; abordou a relação da falta de investimento em setores como educação, saúde e esporte com o aumento dos índices de criminalidade; e muito mais.

Confira a entrevista na íntegra: