Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) - reprodução redes sociais

Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj)reprodução redes sociais

Publicado 09/08/2022 13:51

A proposta da transposição do esgotamento sanitário de Araruama, São Pedro D’Aldeia e Iguaba Grande para o Rio Una foi um dos principais assuntos discutidos na audiência pública, realizada pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), na última sexta (5). A preocupação é com a contaminação da Praia Rasa, em Búzios, comprometendo a fauna e o turismo locais.



“Precisamos analisar com mais transparência e cuidado essa questão da transposição do Rio Uma para buscarmos uma solução que, de fato, represente um ganho, não só para os municípios individualmente, mas para toda a Região e, consequentemente, o Estado do Rio”, afirmou o presidente da comissão, Gustavo Schmidt (Avante).

Presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Alerj, deputado Gustavo Schmidt (Avante) reprodução redes sociais

Outros temas levados ao debate foram a poluição da Lagoa de Geribá, a ausência de sistema de saneamento que garanta a separação do esgoto da rede de águas pluviais, além de projetos de transposição em áreas de baixa renda que preveem o envio de águas aparentemente contaminadas para a Praia de Tucuns. Também foi discutida a fragilidade do manejo do Parque Estadual da Costa Verde, que ocupa uma área dentro de Búzios.



A Comissão decidiu formar um grupo de trabalho para aprofundar a análise dos problemas apresentados no encontro. Estiveram presentes o presidente da Colônia de Pescadores Z-23, Dominique Souza, e a presidente da Comissão de Direito Animal da OAB-Búzios, Carolina Mazieri, o vereador Niltinho de Beloca, o presidente da Prolagos, Pedro Freitas; além de representantes da prefeitura de Búzios, da Universidade Federal Fluminense; e da sociedade civil. O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) foi convidado, mas não enviou representantes.



“Tenho certeza de que esse grupo de trabalho será bastante útil para continuarmos esse debate e chegarmos a soluções que levem sustentabilidade à região”, finalizou Schmidt. Outros temas levados ao debate foram a poluição da Lagoa de Geribá, a ausência de sistema de saneamento que garanta a separação do esgoto da rede de águas pluviais, além de projetos de transposição em áreas de baixa renda que preveem o envio de águas aparentemente contaminadas para a Praia de Tucuns. Também foi discutida a fragilidade do manejo do Parque Estadual da Costa Verde, que ocupa uma área dentro de Búzios.A Comissão decidiu formar um grupo de trabalho para aprofundar a análise dos problemas apresentados no encontro. Estiveram presentes o presidente da Colônia de Pescadores Z-23, Dominique Souza, e a presidente da Comissão de Direito Animal da OAB-Búzios, Carolina Mazieri, o vereador Niltinho de Beloca, o presidente da Prolagos, Pedro Freitas; além de representantes da prefeitura de Búzios, da Universidade Federal Fluminense; e da sociedade civil. O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) foi convidado, mas não enviou representantes.“Tenho certeza de que esse grupo de trabalho será bastante útil para continuarmos esse debate e chegarmos a soluções que levem sustentabilidade à região”, finalizou Schmidt.