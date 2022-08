Projeto de Lei que trata do Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos Municipais será colocado em pauta - ASCOM Câmara Municipal de Cabo Frio

Publicado 05/08/2022 15:37

O presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio, o vereador Miguel Alencar (UNIÃO) disse nesta sexta-feira (5) que o Projeto de Lei que trata do Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos Municipais será colocado em pauta na próxima sessão ordinária, que acontece na próxima terça-feira (9).

A votação do PL assunto é aguardado com ansiedade pelos aprovados no concurso de 2020, já que o prefeito José Bonifácio (PDT) colocou a aprovação do PCCR como condição para a homologação do certame.

Inclusive, a justiça intimou o município, na última terça (2) , para que a prefeitura comprovasse essa homologação em até dez dias, além de requerer a apresentação do planejamento e cronograma de convocação e nomeação dos candidatos aprovados. O despacho atendeu a pedido do Ministério Público Estadual.