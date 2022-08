Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (1º) pelo Ministério da Economia, nos primeiros seis meses do ano - Divulgação internet

Publicado 02/08/2022 16:47

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontam as cidades de Maricá, Cabo Frio e Araruama como as que mais geram empregos na Costa do Sol, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (1º) pelo Ministério da Economia, nos primeiros seis meses do ano. Em Maricá foram 7.390 admissões contra 5.069 desligamentos, o que representa uma variação de 11,42% em relação ao estoque total de vagas. No estado do Rio de Janeiro, essa variação foi de apenas 0,69%, enquanto na região Sudeste chegou a 3,16% e no Brasil alcançou 3,28%.



Em junho deste ano, foram gerados 1.453 novos empregos na cidade, que registrou 834 demissões, com saldo positivo de 619 e variação relativa de 2,81% – a maior de todo o Brasil em municípios com mais de 150 mil habitantes. O setor de serviços foi o que mais empregou com 810 contratações, seguido pelo comércio com 434 novos empregos.



"Esse resultado é fruto da prática da economia circular em Maricá. Nós incluímos no orçamento os mais pobres, transferindo renda à população que mais precisa, por meio da nossa moeda social Mumbuca. Assim, geramos segurança alimentar, mais vendas no comércio, o surgimento de mais micro e pequenas empresas e, por tabela, mais empregos, renda e aumento de vagas formais de trabalho", ressaltou o prefeito Fabiano Horta (PT).

LIDEROU GERAÇÃO DE EMPREGO EM JUNHO



Em Cabo Frio foram admitidas 9.290 pessoas e demitidas 8.470, nesse período. A cidade registrou a abertura de 820 vagas de trabalho formal no primeiro semestre deste ano, superando o número registrado no mesmo período de 2021, quando foram criados 584 empregos com carteira assinada. Isso representa um aumento de 40% de um ano para o outro.



Destaque para junho, quando a cidade liderou o ranking de geração de empregos formais na Região dos Lagos: ao todo, foram criados 449 postos de trabalho com carteira assinada no município, incluindo os setores de indústria e construção, comércio e serviços, segundo o Caged.



Em Cabo Frio foram admitidas 9.290 pessoas e demitidas 8.470, nesse período. A cidade registrou a abertura de 820 vagas de trabalho formal no primeiro semestre deste ano, superando o número registrado no mesmo período de 2021, quando foram criados 584 empregos com carteira assinada. Isso representa um aumento de 40% de um ano para o outro.

Destaque para junho, quando a cidade liderou o ranking de geração de empregos formais na Região dos Lagos: ao todo, foram criados 449 postos de trabalho com carteira assinada no município, incluindo os setores de indústria e construção, comércio e serviços, segundo o Caged.

"Queremos criar as condições necessárias para que novas empresas se instalem na nossa cidade. O processo de concessão à iniciativa privada do Mercado Sebastião Lan já está finalizado. Serão 59 lojas que criarão 300 novos empregos. Cabo Frio precisa atrair empresas do setor turístico para assumir atividades comerciais e revitalizar toda área do Canto do Forte e Arpoador da Boca da Barra. Empreendedores, venham investir em Cabo Frio", convidou o prefeito José Bonifácio (PDT).

O município de Araruama também vem se destacando no mercado de trabalho. Neste último balanço foram 6.936 admissões contra 4.123 desligamentos, com saldo positivo de 2.813 vagas.



O município de Araruama também vem se destacando no mercado de trabalho. Neste último balanço foram 6.936 admissões contra 4.123 desligamentos, com saldo positivo de 2.813 vagas.

Os números positivos se devem aos investimentos em obras espalhadas pelos cinco distritos, o que tem alavancado a geração de empregos. A retomada no aquecimento do comércio pós-pandemia foi outro fator que contribuiu nesse crescimento.