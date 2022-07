Prefeito de Arraial, Marcelo Magno (PL) e o chefe de Gabinete, Bernardo Alcântara - Reprodução/ ascom

Publicado 29/07/2022 18:42

Este último fim de semana de julho, fim de férias, vai significar uma boa injeção na economia nos municípios de Arraial do Cabo, Araruama e Cabo Frio, na Região dos Lagos, onde estão acontecendo festivais com muita gastronomia e música, principalmente. Em Arraial, o 1º Festival da Lagoa promete agitar principalmente a região dos distritos - esse vai ser em Figueira - onde nunca houve nenhum evento dessa natureza. Cercado de expectativas por parte da administração municipal, o evento teve Davi Sacer nesta noite de abertura (que rolou nesta quinta, 28) e segue até domingo (31), com atrações como Israel Novaes e Tiee. O prefeito Marcelo Magno (PL) foi conferir se estava tudo ajustado na manhã que precedeu abertura do festival, acompanhado do chefe de Gabinete, Bernardo Alcântara. Na visão do prefeito, o evento vai ser uma boa oportunidade para fomentar as atividades nos distritos e prestigiar os moradores da região. O trabalho de montagem da estrutura do evento foi intensificado ao longo dessa semana e também conferido de perto pelo diretor de Eventos de Arraial do Cabo, Max Magalhães. Segundo ele, o evento já faz parte do calendário oficial da Prefeitura e será realizado no distrito de Monte Alto no ano que vem.

Prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho (PP) e a secretária municipal de Turismo, Danieli Braz Reprodução/ redes sociais

VINHO E JAZZ



Tem início, a partir desta sexta-feira (29), o "Araruama Wine Jazz Festival". O evento segue até domingo (31), na Praça Menino João Hélio, no Centro, com entrada gratuita. Além da música, o festival também vai oferecer estandes de restaurantes e bebidas, sendo a maioria vinho. Os estabelecimentos prometem vender pratos com valores entre R$ 15 e R$ 35. O evento oferece uma programação diversificada, com vários shows de blues, jazz e música instrumental brasileira, que vão acontecer em três palcos, sendo na escadaria da Praça Menino João Hélio, no estande e na orla da Praia do Centro. Nesta quinta (28), a prefeita Lívia de Chiquinho (PP) e a secretária de Turismo, Danieli Braz foram até o pórtico de entrada para fazer um convite aos moradores e turistas, de onde gravaram um vídeo e publicaram nas redes sociais. Antes mesmo da montagem da estrutura, a prefeitura colocou um grande outdoor na RJ-124 fazendo a propaganda do Wine e Jazz. "Esse é o nosso primeiro festival e com certeza vai ser um grande sucesso", disse Lívia.

Deputado federal Julio Lopes (PP) Reprodução/ ascom

DEPOIS DE 9 ANOS



Em Cabo Frio, após longo tempo sem ser realizado, o tradicional Festival de Mariscos, no Peró, volta a acontecer a partir desta sexta (29) e segue até domingo (31), na Praça do Moinho. A última edição do evento havia ocorrido em 2013, então são grandes as expectativas. Válido ressaltar que quem se movimentou para que esse retorno acontecesse foi o deputado Julio Lopes (PP), que tem um carinho especial por Cabo Frio e se articulou com empresários e comerciantes locais para que o festival voltasse. A repercussão está sendo bastante positiva.