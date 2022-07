Além disso, em reunião na prefeitura, o grupo esclareceu dúvidas sobre a oferta de transporte público na cidade e outros temas - ASCOM de SPA

28/07/2022

O prefeito Fábio do Pastel (PL) convidou todos os vereadores aldeenses e o secretariado municipal para conferirem de perto as obras em andamento na cidade de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, que são realizadas por todos os bairros. A ação, inédita no município, aconteceu nesta quarta-feira (27). O grupo foi recepcionado na sede da prefeitura do município, em uma reunião no gabinete, onde puderam esclarecer dúvidas sobre a oferta de transporte público na cidade e outros temas. O vice-prefeito, Julio Queiroz, também participou da ação.

Para Fábio do Pastel, o dia foi muito especial para todos os participantes. “Nosso objetivo foi mostrar para todos o quanto nós estamos trabalhando em todos os bairros, destacar a importância das obras que estão sendo realizadas e mostrar que são ações de qualidade, com estrutura forte. Que eles possam estar cientes do que está sendo feito com o dinheiro público”, destacou o prefeito.

O presidente da Câmara de Vereadores, Denilson Guimarães, avaliou a ação. “Esse diálogo entre Câmara e Prefeitura é muito importante, fico muito feliz em participar dessa iniciativa. Foi um dia muito satisfatório, o prefeito Fábio do Pastel está de parabéns, quem vai ganhar é a população”, afirmou.

Confira as obras apresentadas à comitiva:

Serviços de drenagem e pavimentação

Estrada do Alecrim, apresentando os trechos já manilhados e as partes em andamento;

Bairro São João, com destaque para a Rua dos Vaz e Rua Braulina Maria dos Santos;

Ruas dos bairros Estação e Bela Vista, pelo projeto “Somando Forças”, em parceria com o Governo do Estado;

Rua das Orquídeas e adjacentes, no Jardim Soledade;

Ruas do Campo Redondo, que já receberam pavimentação intertravada;

Rua Waldomiro Ferreira de Souza e da Travessa Pedro Tavares da Costa, no bairro Vinhateiro.

Obras de reforma

Escola Municipal Antônio Rodrigues dos Santos, no Porto do Carro, que já foi entregue à população;

Escola Municipal Luiza Terra de Andrade, no Campo Redondo;

Escola Municipalizada Retiro;

Unidade de Saúde do Campo Redondo;

Unidade de Saúde do Retiro;

Retomada de construção no bairro Nova São Pedro, em prédio próximo ao Teatro Municipal, onde as obras estavam paralisadas desde 2008;

Construção da quadra poliesportiva da Escola Municipal Vidal de Negreiros.