Paulinho Moska, que mesmo querendo disfarçar suas intenções de voto para outubro, fez um L com as mãos, dizendo que era de "liberdade" - Renata Cristiane

Publicado 25/07/2022 17:40

Armação dos Búzios bombou no fim de semana com o festival de inverno do Sesc, com showzão de artistas renomados e muitos turistas que foram aproveitar esse clima no balneário. No sábado (23), quem chamou a atenção mesmo foi o cantor Paulinho Moska, que mesmo querendo disfarçar suas intenções de voto para outubro, fez um L com as mãos, dizendo que era de "liberdade" - mas que na verdade era de Lula, levando o povo logo a entoar o tradicional "olê, olá, Lula, Lula". Aliás, essa tática usada pelo músico tende a ser copiada, haja vista o que aconteceu com a cantora Ludmilla, que fez o mesmo gesto durante um show e foi contestada na justiça pelo vereador Fernando Holiday (Novo). Verdade é que os artistas estão sendo patrulhados pelos bolsonaristas para que não se manifestem publicamente durante os eventos e têm receio de serem acusados de fazerem propaganda para o petista.