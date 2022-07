Câmara de Armação dos Búzios nesta quinta-feira (14) - ASCOM de Búzios

Câmara de Armação dos Búzios nesta quinta-feira (14)ASCOM de Búzios

Publicado 15/07/2022 18:07

Em Armação dos Búzios, o secretário do Ambiente, Pesca e Urbanismo, Evanildo Nascimento, atendendo solicitação da Câmara Municipal, participou da sessão legislativa nesta quinta (14) para prestar contas dos atos executados pela pasta ao longo dos 18 meses, bem como as ações em curso e as que serão executadas ao longo deste ano. Durante três horas e meia, Nascimento apresentou um verdadeiro raio X, com demonstrativos numéricos e resumo das atividades desenvolvidas, bem como os resultados obtidos por cada setor específico. Destacou, entre outros, a importância do trabalho em conjunto com a secretaria de Obras e Saneamento que ocasionou a implementação das medidas compensatórias do esgoto e possibilitou a interrupção de milhões de litros de efluentes sanitários que vertiam de pousadas, condomínios e casas em localidades do balneário, além da ampliação das redes separativas de esgoto na cidade. O secretário discorreu ainda sobre muitos outros assuntos, como Programa Bandeira Azul, ICMS Ecológico, Fiscalização Ambiental e Urbanística, Processos para demarcação de fronteiras de unidades de conservação, demarcação de trilhas e em ambiente marinho, além de Planos de gerenciamento costeiro, implementação da TPA. "A organização da secretaria com a implantação de diversas frentes de trabalho contribui para o avanço dos projetos e programas na área ambiental", declarou.



Secretário de meio ambiente, Evanildo Nascimento, recebe Upam ASCOM de Búzios PARCERIA PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL



Se em outros municípios a questão da preservação ambiental não é levada tão a sério - em Cabo Frio, não apareceu um representante sequer na audiência pública de meio ambiente que aconteceu nesta semana, importantíssima, que debateu os riscos da especulação imobiliária em unidades de conservação - Búzios tem se destacado nesse quesito. Antes dessa prestação de contas, Evanildo Nascimento teve outro encontro essa semana, de igual importância. Ele recebeu na Prefeitura o comandante da Unidade de Polícia Ambiental do Estado, coronel Luciano de Vasconcelos. Na pauta, o apoio da Upam nas ações de fiscalização do município. Segundo Nascimento, a ideia é manter o diálogo e efetividade nas ações contra os crimes ambientais. "O apoio da Upam será sempre essencial, principalmente para conter os barcos de pesca industrial de arrastão que destroem nossos recursos e atrapalham nossa pesca artesanal. Também nas ações nas áreas de invasões de áreas públicas verdes e em Unidades de Conservação essa parceria é muito importante". Além do secretário, participaram da reunião o gerente de Fiscalização, Gomes, o presidente da Colônia de Pescadores Z-23, Dominique, o líder da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Búzios, vereador Uriel da Saúde (PRTB) e o secretário de Serviços Públicos, Marcus Vallerius, o Marcão. Se em outros municípios a questão da preservação ambiental não é levada tão a sério - em Cabo Frio, não apareceu um representante sequer na audiência pública de meio ambiente que aconteceu nesta semana, importantíssima, que debateu os riscos da especulação imobiliária em unidades de conservação - Búzios tem se destacado nesse quesito. Antes dessa prestação de contas, Evanildo Nascimento teve outro encontro essa semana, de igual importância. Ele recebeu na Prefeitura o comandante da Unidade de Polícia Ambiental do Estado, coronel Luciano de Vasconcelos. Na pauta, o apoio da Upam nas ações de fiscalização do município. Segundo Nascimento, a ideia é manter o diálogo e efetividade nas ações contra os crimes ambientais. "O apoio da Upam será sempre essencial, principalmente para conter os barcos de pesca industrial de arrastão que destroem nossos recursos e atrapalham nossa pesca artesanal. Também nas ações nas áreas de invasões de áreas públicas verdes e em Unidades de Conservação essa parceria é muito importante". Além do secretário, participaram da reunião o gerente de Fiscalização, Gomes, o presidente da Colônia de Pescadores Z-23, Dominique, o líder da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Búzios, vereador Uriel da Saúde (PRTB) e o secretário de Serviços Públicos, Marcus Vallerius, o Marcão.