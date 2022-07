Alexandre também desmentiu o boato de que haveria nova eleição em novembro por conta de irregularidade em seu governo. "Como posso ser afastado se nunca tive um processo de improbidade?". - Renata Cristiane

Publicado 12/07/2022 20:13

O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP) foi o convidado do 14º episódio do RC Cast, podcast em parceria com O Dia, nesta terça-feira (12). Falou um pouco de sua trajetória, desde quando adotou o balneário, aos 18 anos, e depois, quando se tornou empresário do ramo da construção civil até a chegada na política, na qual estreou como vereador pelo PDT. Para quem não sabe, Alexandre também é pastor. “Muitos não conhecem esse meu perfil porque não misturo as coisas”.

O chefe do executivo buziano também fez um pequeno balanço de atuação em todas as áreas. Entre os destaques, a infraestrutura – “hoje são 40 obras em andamento” – e segurança na cidade, que recentemente foi palco de episódios violentos. Alexandre citou que o município tem investido mais na segurança pública, como implantação da Patrulha Maria da Penha, câmeras de monitoramento, Romu e Proeis. “Cidade turística não pode ter tiroteio durante o dia e não acontecer nada”.

Contou dos investimentos do governo estadual – foram R$ 60 milhões esse ano – e do incremento econômico e turístico da cidade, que hoje é o segundo destino no Brasil dos turistas internacionais e 6º destino mais procurado por brasileiros. “Projeto é transformar Búzios na cidade mais badalada do Brasil”. Falou ainda de novidades para o aniversário da cidade (em novembro), festival gastronômico e Natal de Luz pelo segundo ano consecutivo.

Disse que está satisfeito com seu trabalho à frente da Prefeitura e que não é “caminhão para ficar carregando peso”. “Estou fazendo o meu melhor. Meu maior aliado são as pessoas que me criticam: presto atenção no que falam e corrijo”, disse.

Alexandre também desmentiu o boato de que haveria nova eleição em novembro por conta de irregularidade em seu governo. “Como posso ser afastado se nunca tive um processo de improbidade?”.

Confira o podcast na íntegra: