O parlamentar fez um discurso na tribuna e ainda criticou os vereadores de São Pedro da Aldeia pelo silêncio - Ascom Câmara

O parlamentar fez um discurso na tribuna e ainda criticou os vereadores de São Pedro da Aldeia pelo silêncioAscom Câmara

Publicado 08/07/2022 16:50

Em Iguaba Grande, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, na sessão desta quinta-feira (7), moção de repúdio aos atos racistas cometidos contra a jornalista Renata Cristiane, do DIA , que há uma semana viu seu nome escrito em cartazes de pontos de ônibus junto com a palavra macaca. O parlamentar fez um discurso na tribuna e ainda criticou os vereadores de São Pedro da Aldeia pelo silêncio, já que por lá ninguém se manifestou. "Somos solidários a você Renata. Isso é crime de racismo, infelizmente tem uns idiotas que continuam com isso, mas aqui na câmara de Iguaba a gente não compactua com isso. Quero lamentar que esse fato aconteceu na cidade de São Pedro da Aldeia e os vereadores de lá sequer emitiram uma nota lamentando esse episódio desprezível e que deveria ser banido da sociedade em que vivemos. Aliás, uma pessoa dessa não merece nem ser chamado de idiota, porque isso oprime até os idiotas Quero dizer que aqui a gente se importa com isso e se importa com você. Você é uma pessoa de destaque e isso incomoda muita gente", disse Rito.