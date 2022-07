Marcelo contou um pouco de sua história de vida, profissão e sua chegada à vida política - Renata Cristiane

Marcelo contou um pouco de sua história de vida, profissão e sua chegada à vida políticaRenata Cristiane

Publicado 07/07/2022 19:21 | Atualizado 07/07/2022 19:22

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL) foi o convidado do 13º episódio do RC Cast, podcast parceiro do O Dia, nesta quinta-feira (7). Falou um pouco de sua história de vida, da profissão que abraçou – como empresário na área de offshore – até chegar à vida política. E começou com o pé direito, já que o cargo de chefia do executivo é a sua primeira experiência.

Em 18 meses de mandato, Marcelo conseguiu sanear as dívidas municipais – só em impostos atrasados foram R$ 26 milhões – e trouxe de volta o direito ao repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), por exemplo, que há anos o município estava impedido de receber. “Hoje pode vir dinheiro do governo federal. E se a gente está com arrecadação maior não é por causa dos royalties, é fruto de muito trabalho. A cidade precisava de uma mudança e independente de estar no governo, sempre torci pelo meu município”.

Na entrevista, destacou a área do transporte público – que recentemente a população dos distritos ganhou desconto de 60% (a serem subsidiados pela Prefeitura), a volta do transporte universitário a partir de 1º agosto e o serviço das vans para atender moradores dos morros da Cabocla e Boa Vista, que começa no início de setembro.

Falou de novas licitações em andamento e as que estão por vir, como a do mini-hospital em Figueira – dia 18 de julho e o reordenamento dos passeios náuticos. “A gente quer criar um padrão, quero organizar minha cidade. Ordenar sem gerar traumas”, disse o prefeito cabista, de fala mansa e pontuada. “Não sou um cara bélico e nem bato boca na rede social”, destacou.

Confira a entrevista na íntegra: