Publicado 01/07/2022 19:16 | Atualizado 01/07/2022 19:24

PRÉ-CANDIDATA A REELEIÇÃO



O governador do Estado, Cláudio Castro (PL), voltou a dar as caras na Região dos Lagos, mais especificamente na cidade de Saquarema, onde esteve na semana passada. Mais uma vez, o que trouxe o governador à "capital nacional do Surfe" foi o lançamento de pré-candidatura de deputado estadual a reeleição. Franciane Motta (UNIÃO) é ex-prefeita de Saquarema e ocupa o mandato na Alerj desde 2019. Além do governador, a parlamentar estava acompanhada do marido, o ex-deputado Paulo Melo (UNIÃO), e diversas autoridades de todo o estado, como o prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL).

FIGURINHA CARIMBADA



Cláudio Castro tem sido presença constante nas cidades da Baixada Litorânea. O governador, que vira e mexe passava por aqui, intensificou as visitas, sobretudo, nesse período pré-eleitoral. Entre outras, participou do lançamento da pré-candidatura de Dr. Serginho (PL), em Cabo Frio, e o evento de semana passada de Pedro Ricardo (PROS), também em Saquarema. Outros compromissos recentes de Castro na região foram a prestação de contas das obras feitas pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Búzios, junto ao prefeito Alexandre Martins (REP), e uma visita a Rio das Ostras e Casimiro de Abreu para, respectivamente, lançar uma obra e entregar uma Casa do Trabalhador.

