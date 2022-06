Washington já despontava há meses no bolão de apostas como favorito para a vaga - Divulgação

Publicado 29/06/2022 18:15 | Atualizado 29/06/2022 19:02

SINAIS EM ARARUAMA

A notícia desta quarta-feira (29) no meio político fluminense foi a definição do ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), como pré-candidato a vice na chapa do governador do Rio, Cláudio Castro (PL), para a reeleição em outubro. Apesar da confirmação ter saído apenas em um evento nesta terça (28), Washington despontava há meses no bolão de apostas como favorito para a vaga. No sábado (25), por exemplo, Reis visitou Araruama para acompanhar a badalada Cruzada Evangelística Celebrando a Vida, da Assembleia de Deus Ministério de Madureira. O governador estava previsto para comparecer, mas acabou faltando por problemas na aeronave e há quem diga que Washington Reis fez as vezes de vice e já se portou como tal.



O evento encheu o ginásio do Complexo Educacional e Esportivo Professor Darcy Ribeiro Redes Sociais

EVENTO LOTADO



Com um público presente estimado em algo acima de 5 mil pessoas, enchendo o ginásio do Complexo Educacional e Esportivo Professor Darcy Ribeiro, o evento ficou abarrotado de presenças políticas. Além de Com um público presente estimado em algo acima de 5 mil pessoas, enchendo o ginásio do Complexo Educacional e Esportivo Professor Darcy Ribeiro, o evento ficou abarrotado de presenças políticas. Além de Washington Reis , o presidente Jair Bolsonaro (PL), chegou a fazer uma participação por videoconferência. O deputado estadual Rosenverg Reis (MDB), o deputado federal Otoni de Paula (MDB) e o presidente da Câmara de Duque de Caxias, Celso do Alba (MDB) foram outras presenças notáveis. O “casal real” de Araruama, Lívia de Chiquinho (PP) e Francisco Ribeiro (UNIÃO), e o vereador da cidade Thiago Moura (CID) representaram o município. A presença – e discursos – de políticos de maneira massiva no evento geraram controvérsia nas redes sociais por uma turma que discorda da ideia de misturar fé com política. Mas isso é assunto para outro dia...