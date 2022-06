Dara Gonçalves, jogadora de futebol do América, e Rodolpho Campbel, presidente do Grupo Iguais, foram os convidados - RC CAST

Dara Gonçalves, jogadora de futebol do América, e Rodolpho Campbel, presidente do Grupo Iguais, foram os convidadosRC CAST

Publicado 28/06/2022 19:21

Representando a luta e o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, o 10º episódio do RC Cast, podcast parceiro do O Dia, nesta terça-feira (28), recebeu dois convidados que são representantes importantes no cenário. Dara Gonçalves, de 19 anos, jogadora de futebol do América que foi vítima de um crime LGBTfóbico e racista recentemente e Rodolpho Campbel, presidente do Grupo Iguais, responsável por fortalecer questões LGBTQIA+ na Região dos Lagos.

A jogadora de Armação dos Búzios falou sobre o crime de ódio sofrido por ela no mês do orgulho e que teve repercussão nacional. Dara, que nunca tinha passado por um episódio tão grave, disse que se sentiu mal porque, em pleno século 21, a cor de pele ainda pode ser um problema para algumas pessoas.

Recentemente, ela denunciou o cirurgião plástico Domingos Quintella de Paolla por injúria racial e homofobia. O médico é ex-marido da professora Jéssica Andrade, atual namorada da atleta e não aceita o relacionamento.

Os ataques e ameaças interferiram no desempenho de Dara em campo, ela conta que passou a treinar mal por estar sendo diretamente afetada pelas falas preconceituosas do médico, mas hoje se sente mais forte do que antes.

“Aqui tem uma pessoa que ama as outras pessoas, deixa a gente amar, a única coisa que a gente precisa é respeito, o resto a gente conquista”, declarou a jovem.

O segundo convidado, Rodolpho Campbell, relembrou momentos tenebrosos que viveu durante cerca de 12 anos que se encontra na luta LGBTQIA+ em Cabo Frio. O militante comentou também, sobre o vandalismo com cunho homofóbico tem acontecido desde a última semana na cidade, onde frases como “LGBT’s são inimigos de Deus e da família” estão sendo pichadas em alguns prédios públicos.

“O Deus que ela acredita é um Deus que vai condenar, prejudicar as pessoas. O Deus que eu acredito é o deus do amor. A nossa comunidade, que ela diz que está condenada ao inferno, faz o trabalho que ela poderia estar fazendo, que é doar uma cesta básica, distribuir sopa e agasalho aos mais necessitados. Todos nós somos filhos de Deus, mostramos isso ao longo desses anos”, disparou.

Além dos trabalhos sociais, Rodolpho comentou sobre alguns eventos realizados pelo Grupo Iguais e já adiantou que no dia 4 de setembro a Parada LGBT de Cabo Frio estará de volta na orla da Praia do Forte com percurso no trio e apresentações no palco, com o tema “Vote com orgulho, defenda sua cidadania”.

Confira o bate-papo na íntegra: