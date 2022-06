Cláudio Castro e Alexandre Martins - Divulgação

Publicado 22/06/2022

SERÁ QUE A UPA SAI?



Em Armação dos Búzios, o prefeito Alexandre Martins (REP) está na expectativa de uma promessa feita, há alguns meses, pelo Estado e anunciada pelo próprio governador Cláudio Castro (PL), ao lado dos secretários, quando esteve aqui na região, que é a implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na península e uma escola estadual. Ambas da pasta do então secretário Max Lemos (PROS). Só que o tempo está passando e essa questão não foi para a frente. Todos os outros convênios estão avançando normalmente. Aí, já andaram até especulando pelo balneário que teve opositor do prefeito metendo o dedo para atrasar os projetos. Tais comentários foram reforçadas por causa dos apoios políticos que Max fechou na cidade, com grupo derrotado nas eleições de 2020. Mas, como diz o ditado que "com saúde não se brinca", entramos em contato com o chefe do executivo buziano e ele disse que, caso o projeto da UPA não aconteça pelas mãos da esfera estadual, o município vai arcar com recursos próprios.

Marcelino Borba e Cláudio Castro Divulgação

FALANDO NO GOVERNADOR...



Cláudio Castro (PL) estará de volta à Costa do Sol nesta quinta-feira (23). Ele vai a Rio das Ostras para participar da solenidade que marca o reinício das obras de construção do Colégio Estadual Maurício Medeiros. O evento está marcado para as 11 horas. O prefeito Marcelino Borba (PV), autoridades estaduais e municipais também estarão lá. Depois, Castro é esperado no pré-lançamento da candidatura à reeleição do deputado Pedro Ricardo (PL), em Saquarema.