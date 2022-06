Heloísa Helena declara apoio a Ciro no primeiro turno e Lula no segundo - Renata Cristiane

Publicado 21/06/2022 19:20 | Atualizado 21/06/2022 19:50

O 6º episódio do RC Cast, Podcast parceiro do O Dia, nesta terça-feira (21), teve a primeira mulher convidada desde que o programa começou. A entrevistada foi a ex-senadora alagoana Heloísa Helena (REDE), que é pré-candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro. Ela que é professora e enfermeira sanitarista de formação, falou um pouco de sua biografia também, desde quando entrou “por acaso” na política, para compor chapa em eleição municipal e acabou sendo eleita vice-prefeita. Depois chegou a deputada estadual, tentou a presidência e conquistou uma cadeira no senado.

Após um hiato de 15 anos, Heloísa volta à corrida política e disse que além da educação, saúde e segurança, a mobilidade urbana é pauta primordial. Lembrou também das perseguições políticas sofridas, “digo que fui derrotada eleitoralmente mas sou invencível politicamente”.

Vendeu o carro para poder dar início à pré-campanha, já que o Rede Sustentabilidade não tem fundo partidário e nem terá horário de propaganda eleitoral.

Sobre concorrer pelo Rio de Janeiro, Heloísa Helena está morando no estado desde antes do término da pandemia. “Já tinha relação grande com o Rio” e ano passado definiu que concorreria por aqui.

Falou um pouco também sobre a falta de políticas públicas para as mulheres e o domínio das milícias no estado do Rio. “Quando o poder público não se faz presente alguém vai lá e estabelece novas regras”.

Heloísa também abriu o jogo a quem vai apoiar na corrida à presidência da República. Quer saber mais? Confira a entrevista na íntegra, no vídeo abaixo: