Publicado 15/06/2022 18:50

O quinto episódio do RC Cast, podcast parceiro do portal O DIA, teve como convidado, nesta quarta-feira (15), o pré-candidato a deputado federal pelo PSD, Aquiles Barreto, jovem político cabo-friense mas já com extensa trajetória na vida política, não só em Cabo Frio como também na capital, onde mais recentemente, foi secretário do prefeito Eduardo Paes (PSD).



Contou um pouco de sua briografia e de quando trabalhou com o atual prefeito José Bonifácio (PDT) – de quem foi secretário de Governo e ajudou com o projeto da moeda social Itajuru, por exemplo -, antes de se render ao chefe do executivo carioca, com quem teve importante experiência de gestão e estratégia política, segundo ele.



E agora, de olho numa das 513 cadeiras, destacou que se for eleito para trabalhar em Brasília, não vai deixar o mandato para a disputa de 2024, para concorrer à prefeitura de Cabo Frio. “O propósito é ajudar o coletivo, eleger prioridades”.

Aquiles e Renata no Rc Cast Divulgação / RC Cast



Falando em prioridades, Aquiles disse que também está no seu radar a revitalização total da laguna de Araruama, cujo custo está na casa dos R$ 800 milhões. “O custo é alto, isso nenhuma prefeitura vai conseguir resolver”, acrescentou.



Aquiles também falou um pouco do cenário político nacional e fez algumas análises, vale a pena conferir na íntegra. Veja o vídeo: