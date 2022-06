Ricardo Lodi é pré-candidato a deputado federal pelo PT - Renata Cristiane

Ricardo Lodi é pré-candidato a deputado federal pelo PTRenata Cristiane

Publicado 10/06/2022 16:34

O ex-reitor da Uerj, Ricardo Lodi, que é pré-candidato a deputado federal pelo PT, visitou, nesta sexta-feira (10), as instalações do O DIA, na Região dos Lagos, por ocasião da sua participação em todo processo de articulação para a chegada da Uerj em Cabo Frio. Quem faz o anúncio oficial da implementação do curso de Medicina, como também o de Ciências Ambientais e o de Geografia, nesta sexta (10), é o governador Cláudio Castro (PL).



Acompanhado do pré-candidato a deputado pelo PDT, Janio Mendes, e do secretário adjunto de Ciência e Tecnologia de Cabo Frio, Rafael Peçanha, Ricardo aproveitou a oportunidade para contar sobre os desafios que foram enfrentados e a descrença, de forma geral, com a vinda da instituição. Comentou também sobre o empenho dos atores envolvidos e o mais interessante, da união de diversas forças políticas, embora de grupos antagônicos, tais como o deputado Dr Serginho (PL), o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT).



Ricardo lembrou ainda a transformação que vai acontecer na cidade, após o estabelecimento, de fato, da Uerj no município.



Janio Mendes trouxe à baila, inclusive, uma lembrança que havia caído no esquecimento, que o prédio onde a UERJ será instalado (Ferlagos) foi uma concessão do Poder Executivo Municipal no passado para fazer uma universidade pública, mas, como o projeto não avançou na época, acabou abrigando a faculdade particular.

