Rosalice estava como secretária adjunta de Meio Ambiente em Tamoios.ASCOM de Cabo Frio

Publicado 07/06/2022 14:11

A partir desta segunda-feira (6) a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, ficará sob o comando de Rosalice Fernandes. Ela vai substituir Dhanyelle Garcia, que desde fevereiro respondia interinamente pela pasta, acumulando com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Planejamento.



Rosalice estava como secretária adjunta de Meio Ambiente em Tamoios. Ela colaborou na missão de trazer para Cabo Frio o projeto do Instituto Ecovida, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, que tem realizado diversas ações no Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado.



A nova secretária pretende dar continuidade ao trabalho realizado pelo Governo Municipal, com a implementação de novas ações de preservação e educação ambiental.



“Vamos dar continuidade ao trabalho que está sendo realizado, sempre com o olhar voltado para a preservação e conscientização ambiental. O corpo técnico será mantido e vamos seguir no trabalho de proteção do patrimônio ambiental de Cabo Frio”, afirma a nova secretária.

MAIS DE QUATRO MESES SEM TITULAR



A posse de Rosalice Fernandes vem 125 dias depois do antigo titular da pasta, Juarez Lopes, pedir exoneração da Prefeitura. Nesse meio tempo, uma pasta vital em um município como Cabo Frio virou quase que um penduricalho em meio às atribuições da secretária de Planejamento e Desenvolvimento.



Ao anunciar que havia pedido demissão, em 25 de janeiro deste ano, Juarez alegou motivos pessoais. Posteriormente, ele reportou que discordava do licenciamento de empreendimentos nocivos ao Meio Ambiente que "forças ocultas" da gestão de José Bonifácio (PDT) estavam tentando conseguir.