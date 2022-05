Moradores protestam pacificamente contra fechamento do Hospital de São Vicente em Araruama - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 30/05/2022 19:46

PANO PARA MANGA SEM FIM



A mudança no funcionamento do Hospital Municipal do distrito de São Vicente, em Araruama, continua rendendo muito assunto e muita polêmica na cidade. Neste domingo (29), moradores fizeram uma manifestação pacífica no local pelo não-fechamento da unidade. O plano colocado em prática pela Prefeitura foi transferir as internações e cirurgias para o Hospital Geral Municipal Drª Jaqueline Prates, no Centro, a fim de centralizar os serviços e poupar recursos. O protesto contou com personalidade políticas da cidade como o ex-prefeito André Mônica (PDT).

Deputada estadual Franciane Motta (UNIÃO) comenta manifestações em Araruama nas redes sociais Print/ redes sociais

DEPUTADOS DE OLHO



As manifestações tiveram o apoio de outros políticos como As manifestações tiveram o apoio de outros políticos como a deputada estadual Franciane Motta (UNIÃO), que deu uma verdadeira aula de gestão pública para a prefeita araruamense Lívia de Chiquinho (PP) , contando da experiência dela ao criar o HE Lagos quando foi prefeita do município de Saquarema. A solução dada por Franciane à época foi de fazer um comodato com o Estado para que o Governo bancasse o hospital. "Sabia que Saquarema não teria exclusividade no uso do hospital, mas qual a diferença da vida de Saquarema para a vida de Araruama? São seres humanos que merecem respeito, que merecem que o poder público o trate com carinho", disparou Motta. O deputado estadual Jorge Felippe Neto (PSD) foi outro que se posicionou e, em um vídeo, afirmou que o Estado tem recursos para manter a unidade em funcionamento. A situação tem sido pauta constante na Câmara Municipal com os posicionamentos dos vereadores Oliveira da Guarda (MDB) e Penha Bernardes (PL).

Prefeita Lívia de Chiquinho destrata moradora nas redes sociais Print/ redes sociais

CHIQUINHOS DA EDUCAÇÃO, SÓ QUE NÃO



Além da política, a situação também tem gerado conteúdo nas redes sociais. Em uma transmissão de Lívia de um dos shows da Araruama Literária no fim de semana, uma ex-servidora do município escreveu "não queremos show, queremos respeito, nosso hospital de volta". A resposta da chefe do Executivo, com sua tradicional delicadeza e carinho, foi que essa ex-servidora está desempregada porque Lívia a mandou embora "pois era preguiçosa e agora está mudando sua opinião. Vai trabalhar, vergonha é o que você deveria ter. O hospital está funcionando de vento em polpa (sic) e por 24 horas". Lívia ainda afirmou que é essa política pequena que vai excluir de uma vez por todas da cidade e aconselhou a essa ex-servidora a estudar e trabalhar "pois a experiência que o nosso governo teve com você foi péssima. Quem não trabalha, não tem êxito no governo". O marido da prefeita, Chiquinho "sem Educação" (UNIÃO) compartilhou o print com a resposta da esposa escrevendo que "a preguiçosa teve a resposta que merecia". A situação reflete bem o quão educados os integrantes desse casal que comanda o município são. Depois, quando são chamados de ditadores autoritários pelas ruas do município, eles acham ruim.