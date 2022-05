Rodrigo Neves será recepcionado pelo prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio - ASCOM de Cabo Frio

Publicado 27/05/2022 17:06

RODRIGO NA ÁREA



O sábado (28) na Região dos Lagos vai ser de visitas do ex-prefeito de Niterói e pré-candidato ao Governo do Estado, Rodrigo Neves (PDT). A primeira parada será ainda pela manhã em Arraial do Cabo, no monumento em homenagem a Leonel Brizola. Rodrigo deve passar ainda por São Pedro da Aldeia e Armação dos Búzios. O encerramento da agenda será na Escola Terra dos Papagaios, no distrito cabo-friense de Tamoios, às 20h. O evento deve contar com as participações dos pré-candidatos a deputado federal e estadual do partido.





ZÉ COM COVID, MAS NAS RUAS



O convite para essa agenda extensa foi feito pelo prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), que publicou, nas redes sociais, um vídeo chamando a população para participar. No começo da semana, o alcaide de 77 anos anunciou que havia testado positivo para a Covid-19 pela segunda vez. Contudo, já nesta quinta-feira (26) afirmou estar recuperado. Tanto é assim participou da reunião de criação do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Litorânea, em um hotel em Búzios.