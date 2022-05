Deputado Dr Serginho (PL) reunido com reitor da UERJ, Mario Sergio durante tratativas da chegada da universidade à Região dos Lagos - Divulgação

A novidade foi antecipada com exclusividade à coluna O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) publicou a imissão na posse do antigo prédio da Ferlagos, em Cabo Frio, que vai abrigar o campus da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) na cidade.A novidade foi antecipada com exclusividade à coluna Política Costa do Sol do O Dia , pelo deputado estadual e ex-secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho (PL), nesta sexta-feira (20). O parlamentar vinha se esforçando nesse projeto desde o começo do mandato, e mais ainda, depois que assumiu a secretaria no governo Claudio Castro (PL). Era quase uma fixação.

Com a decisão, a Uerj vai poder publicar edital de vestibular do campus Cabo Frio para os cursos de Medicina, Ciências Ambientais e Geografia. A expectativa, segundo apuração da coluna, é que a reitoria da Uerj se reúna na próxima semana para discutir as datas. O que já se sabe é que haverá uma publicação especial desse edital, já que o dos outros campi para este semestre já foram publicados.



O deputado, líder do PL na Alerj, comemorou a novidade: “Acredito que esse é o maior legado do meu mandato. Trazer uma universidade pública para população da nossa região vai garantir melhorias na educação, na economia e na saúde, porque vão ter muitas especialidades”, destacou ele.

Esse anúncio chega em boa hora, diante da possibilidade de fazer um curso superior em uma universidade pública. Os jovens de toda Costa do Sol estavam ansiosos por esse momento. Agora é se preparar para o vestibular.