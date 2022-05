Prefeito Alexandre Martins agora quer fazer de Búzios a cidade da música além da mais badalada do Brasil - Geferson Rodrigues

Prefeito Alexandre Martins agora quer fazer de Búzios a cidade da música além da mais badalada do BrasilGeferson Rodrigues

Publicado 17/05/2022 21:28 | Atualizado 17/05/2022 21:30

SURPRESA POSITIVA



O prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP) está comemorando o sucesso absoluto que foi o Búzios Jazz Festival. Uma surpresa boa. Comércio e serviços em êxtase com 90% de ocupação hoteleira e muita gente dizendo voltar para o próximo, já que agora faz parte do calendário de eventos do balneário. A retomada do projeto no município chegou a ser uma promessa de campanha de Alexandre, mas ele confessou que não imaginava que seria um sucesso logo nessa primeira edição. "Eu achei muito interessante. Ficamos com 90% de taxa de ocupação dos hotéis com público 'A', isso me impressionou. Confesso que não imaginava que fosse atrair tanta gente logo de primeira", revelou.

Búzios Jazz Festival garantiu 90% de taxa de ocupação hoteleira Ronald Pantoja



A CIDADE DA MÚSICA, ALÉM DA MAIS BADALADA



Mais que isso, os dados serviram para encorajá-lo a tirar outro projeto do papel, que é fazer de Búzios a "cidade da música" realizando um festival de MPB e outro de música clássica com orquestra sinfônica. Vocação há. Búzios tem um coral e uma Escola Villa Lobos, isso deu uma empolgação a mais ao prefeito, que já adiantou que mandou reformar o teatro reversível em cinema da Praça do Inefi, na Rasa para fazer como base dos ensaios: "Estamos pensando em colocar Búzios como a cidade da música, além de ser a mais badalada do país", comentou. Mais que isso, os dados serviram para encorajá-lo a tirar outro projeto do papel, que é fazer de Búzios a "cidade da música" realizando um festival de MPB e outro de música clássica com orquestra sinfônica. Vocação há. Búzios tem um coral e uma Escola Villa Lobos, isso deu uma empolgação a mais ao prefeito, que já adiantou que mandou reformar o teatro reversível em cinema da Praça do Inefi, na Rasa para fazer como base dos ensaios: "Estamos pensando em colocar Búzios como a cidade da música, além de ser a mais badalada do país", comentou.

Vista do alto da Praça Santos Dumont durante a primeira noite do Búzios Jazz Festival Divulgação



MPBÚZIOS VEM AÍ



Pensando nisso surgiu uma ideia genial. O "MPBúzios", com shows de artistas consagrados da Música Popular Brasileira. No radar do prefeito nomes do naipe de Marisa Monte, Adriana Calcanhoto, Zélia Duncan, Paulinho Moska, Toquinho e tantos outros de peso. À coluna Costa do Sol do O Dia, Alexandre disse que isso vai virar realidade ainda este ano, na baixa temporada mesmo, com objetivo de fomentar a atividade turística. Martins e o diretor de Comunicação do município, Alessandro Lacerda, que também é o responsável pela parte de eventos, já estão debruçados no projeto. "Somos o 6º colocado no último índice de 2019 de cidade turística mais visitada por estrangeiros. Perdemos apenas por 6 mil turistas para Fortaleza. A ideia é retomar esse posicionamento. Queremos eventos de qualidade o ano inteiro. Estou satisfeito porque estamos conseguindo cumprir à risca nosso calendário", explicou. Alguém tem dúvidas que será outro sucesso estrondoso? Pensando nisso surgiu uma ideia genial. O "MPBúzios", com shows de artistas consagrados da Música Popular Brasileira. No radar do prefeito nomes do naipe de Marisa Monte, Adriana Calcanhoto, Zélia Duncan, Paulinho Moska, Toquinho e tantos outros de peso. À coluna, Alexandre disse que isso vai virar realidade ainda este ano, na baixa temporada mesmo, com objetivo de fomentar a atividade turística. Martins e o diretor de Comunicação do município, Alessandro Lacerda, que também é o responsável pela parte de eventos, já estão debruçados no projeto. "Somos o 6º colocado no último índice de 2019 de cidade turística mais visitada por estrangeiros. Perdemos apenas por 6 mil turistas para Fortaleza. A ideia é retomar esse posicionamento. Queremos eventos de qualidade o ano inteiro. Estou satisfeito porque estamos conseguindo cumprir à risca nosso calendário", explicou. Alguém tem dúvidas que será outro sucesso estrondoso?

Alexandre discursando ao lado do secretário de Turismo, Dom, na abertura do Festival de Jazz Geferson Rodrigues



NINGUÉM ATRAVESSOU O SAMBA DE NINGUÉM



O detalhe é que na Região dos Lagos, nesse último fim de semana, tinham dois outros eventos potentes acontecendo simultaneamente, que foram os aniversários de Arraial do Cabo (como nomes como Péricles, Zé Ramalho e Seu Jorge) e São Pedro (com Ferrugem e Jota Quest). Mas o mais curioso é que deu para todo mundo. Todas as cidades encheram e os eventos ficaram lotados todos os dias. Com um pequeno detalhe, o público com maior poder aquisitivo, preferiu a península, é claro. É como diria Bruno Henrique do Flamengo: Búzios realmente é "OTO PATAMAR". O detalhe é que na Região dos Lagos, nesse último fim de semana, tinham dois outros eventos potentes acontecendo simultaneamente, que foram os aniversários de Arraial do Cabo (como nomes como Péricles, Zé Ramalho e Seu Jorge) e São Pedro (com Ferrugem e Jota Quest). Mas o mais curioso é que deu para todo mundo. Todas as cidades encheram e os eventos ficaram lotados todos os dias. Com um pequeno detalhe, o público com maior poder aquisitivo, preferiu a península, é claro. É como diria Bruno Henrique do Flamengo: Búzios realmente é "OTO PATAMAR".