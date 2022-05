Ministério Público vai abrir procedimento para apurar as causas de ação truculenta da PM em batalha de rap em Cabo Frio - Renata Cristiane

Publicado 13/05/2022 18:13 | Atualizado 13/05/2022 19:07

O Ministério Público Estadual em Cabo Frio vai instaurar um procedimento para apurar as causas da ação truculenta da polícia militar, ocorrida no dia 5 deste mês, durante uma batalha de rima na comunidade do Manoel Corrêa. Na ocasião, os agentes da PM efetuaram disparos de arma de fogo contra jovens que participavam do evento.Quem está a frente é o promotor de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural, Vinícius Lameira, segundo o qual o procedimento será instaurado para apurar as causas dessa intervenção policial. Como diligências iniciais desse procedimento, ele vai conversar com o comandante do 25º Batalhão da PM e com os jovens que organizaram o evento.