Prefeito divulga cultura e turismo de Búzios em PortugalASCOM de Búzios

Publicado 13/05/2022 17:19

VOLTOU COM ANIMAÇÃO TOTAL



O prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP), que esteve em Portugal semana passada, voltou todo animado. Aliás, lá na 'terrinha' deu entrevista até pra Record de Portugal, divulgando as belezas naturais da península e os pontos turísticos que atrai turistas do mundo inteiro. Ainda em terras portuguesas, participou da 11ª Conferência Internacional de Cinema de Viana. Junto com sua equipe da secretaria de Cultura, passou por outras cidades em visitações aos equipamentos culturais daquele país.







PADRONIZAÇÃO DAS ESCOLAS



Chegando de volta ao balneário, já reinaugurou escola (E.M. Nicomedes Theotônio Vieira) - que inclusive, segundo ele, foi o pontapé inicial para a padronização das unidades escolares a partir de agora. "Mesmo piso, mesma janela, um forro decente, piso de porcelanato, ou seja, a mesma qualidade em todas as unidades, câmeras de segurança, além de boa iluminação e todas com ar condicionado. Muita gente acha que obra pública não precisa de qualidade mas é ao contrário. O dinheiro público tem que ser gasto como investimento", destacou Alexandre.







FESTIVAL DE JAZZ E BLUES COMEÇA NESTA SEXTA (13)



E não para por aí. Alexandre Martins também está com a expectativa a mil por hora para o festival de Jazz e Blues, um dos maiores da América Latins e que começa nesta sexta-feira (13) e segue até domingo (15), com programação de primeiríssima qualidade, que levará 15 atrações a dois palcos: um na praça Santos Dumont e outro na praça dos Ossos. "Isso é evento de qualidade. Acredito muito nesse projeto, que será anual. A qualidade dos artistas que vão se apresentar é muito importante, acreditamos que vai vir muita gente", destacou o prefeito de Búzios. O circuito, além de ser gratuito, tem como objetivo resgatar um dos principais polos culturais e turísticos do estado do Rio de Janeiro, fortalecendo o balneário como referência para o turismo nacional e internacional. Quem também conversou com a coluna foi o produtor do festival, Stênio Matos, que preparou um line-up incrível para o evento. Confira o bate-papo exclusivo.