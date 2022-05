Arraial do Cabo comemora 37 anos de emancipação com shows de Péricles, Zé Ramalho e Seu Jorge - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 09/05/2022 19:02

Depois de dois anos sem grandes eventos, Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, comemora os 37 anos da sua emancipação político administrativa com grandes shows, campeonato esportivo e exposição cultural na cidade. O evento musical, que vai ser um grande teste para a o município, começa a partir da quarta-feira (11) e vai até o domingo (15), com shows de Tony Allysson, Péricles, Zé Ramalho, Thiago Martins e Seu Jorge. As apresentações acontecem nas areias da Praia dos Anjos, sempre a partir das 19h.



O secretário de Eventos Max Magalhães falou, com exclusividade ao O Dia, sobre as expectativas desse grande recomeço das atividades de lazer e turismo na cidade pós pandemia.

Em paralelo aos shows, o município ainda sedia a Copa Brasil de Vela, que tem início nesta terça-feira (10), a partir das 10h, na Praia dos Anjos. Cerca de 100 atletas devem participar da disputa, que tem etapa válida para a seleção da equipe brasileira de vela jovem, que vai participar em outubro deste ano dos jogos Sul-Americanos, no Paraguai.

O secretário de Turismo, Marcos Simas, disse que as expectativas são as melhores possíveis.



“Estamos desde ontem recebendo as delegações dos atletas que vão competir no campeonato de vela e o turismo está dando todo o apoio ao evento. As delegações já estão se hospedando, com o apoio do trade turístico, que nos ajudou muito fornecendo cortesias para a comissão técnica e a de jurados e também conseguimos vários descontos nos meios de hospedagem para os atletas que estão vindo com familiares”, disse ao portal Rc24h.



Em relação aos eventos musicais, Simas afirmou que a procura por informações está muito alta. “A gente está recebendo bastante solicitação de informação de vários turistas, pessoas que estão vindo para curtirem os shows aqui em Arraial. Então é uma semana muito festiva para comemorar os 37 anos dessa cidade maravilhosa, com essa comunidade incrível que sabe receber o turista”, comemorou.



Marcos relembrou também, que a cidade ainda recebe, a partir desta quinta-feira (11), mais uma edição do Marearte. O tradicional evento do calendário cultural, criado na década de setenta, por Amena Mayall e organizado atualmente pela Subsecretaria de Cultura, visa tirar do anonimato os maiores talentos da cidade para uma homenagem à história cabista.

“O nosso objetivo é fomentar a cultura local e agregar conhecimento através das expressões artísticas; da dança; da música; da arte circense”, revelou Fernando Porto, subsecretário de Cultura.



Assim como o secretário de Eventos, Simas reforçou a grande variedade de programas que podem ser aproveitados no município cabista.



“A hotelaria está sendo movimentada e todos os serviços também, porque os familiares dos atletas e as pessoas que vem curtir os shows fazem os passeios de barco, podem fazer mergulho, tem a caminhada, as trilhas, as praias. Mesmo com o tempo meio frio, Arraial é uma cidade que pode ser contemplada. Então é bonito você ver o pôr do sol, curtir o Pontal do Atalaia e observar as baleias Jubarte, já que estamos no período de observação de baleias e Arraial é o melhor ponto para observar a passagem em migração. Arraial é bonito de qualquer jeito. Tem a gastronomia típica maravilhosa, com vários restaurantes, vários tipos de comida, então a gente tem uma variedade de serviços pra todos os gostos”, completou o secretário.

