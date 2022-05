Sem presença da prefeitura, Audiência Pública discute empreendimentos em Unidades de Conservação Ambiental de Cabo Frio - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 06/05/2022 15:23

Aconteceu, na manhã desta sexta-feira (6), uma audiência pública, convocada pela comissão de Meio Ambiente da ALERJ, no colégio Miguel Couto, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. O encontro visa debater os licenciamentos que estão sendo autorizados pelo município e pelo Estado a empreendimentos que ameaçam as áreas de proteção ambiental da Região dos Lagos.



O chamamento acontece a pedido dos moradores, preocupados com a especulação imobiliária que avança sobre as Dunas do Peró, Ilha do Japonês e em uma região que fica entre os bairros Ogiva, Peró e Gamboa.



Estão presentes o Dr. Leandro Mitidieri, Procurador Federal; Dr. Vinícius Lameira, Procurador do Estado; o Deputado Flávio Serafini (PSOL), Conselho de Meio Ambiente, entre outros.



Nenhum representante da prefeitura de Cabo Frio compõe a mesa. De acordo com o município, a secretária de Meio Ambiente, Dhanyelle Garcia, teve outro compromisso no mesmo dia e horário referente à Bandeira Azul.



Durante sua fala, o Procurador Dr. Leandro Mitidieri comentou sobre as “forças ocultas” que tentaram nos últimos anos liberar o loteamento no meio das Dunas do Peró, o Mediterrânee Fake (a empresa hoteleira nunca esteve envolvida no projeto).

Apesar da Prefeitura não ter mandado representante, quem fez questão de participar da audiência pública foi o ex-secretário de Meio Ambiente, Juarez Lopes, que deixou a pasta no fim de janeiro. Na época, o motivo da saída causou um certo frenesi na cidade, até porque Juarez havia dito que eram questões pessoais. Dias depois, quando a nova secretária, Dhanyelle Garcia, assumiu a pasta, o prefeito José Bonifácio (PDT) havia dito que a mudança na titularidade da pasta tinha o objetivo de otimizar processos para abertura de empreendimentos, por exemplo, que “ficam muito tempo parados dentro da Prefeitura passando de uma pasta para outra”.

Guilherme Borges Fernandez, Geógrafo especialista em Geomorfologia Costeira, apresenta estudos que comprovam que o Rio de Janeiro é o primeiro colocado em perda de área verde do país.



Confira os vídeos: