David Miranda fala da mudança de partido e comenta cenário político - Renata Cristiane

Publicado 29/04/2022 16:39

O deputado federal David Miranda (PDT/RJ) esteve em Cabo Frio no evento de lançamento da pré-candidatura a deputado estadual Janio Mendes (PDT), nesta quinta-feira (28), e concedeu entrevista ao O DIA. David, que assumiu mandato após o deputado eleito Jean Wyllis deixar o país, explicou a mudança de partido do PSOL para o PDT.

"A minha movimentação é puramente ideológica. Eu sou fruto de trabalho de Darcy. Você sabe o que é Brizola no CIEP dentro do Jacarezinho? Eu sou fruto disso, da política que ele fez para gente", justificou David, afirmando que levou em consideração também o momento político do país.

"O PDT me mostra que tem uma história revolucionária e é essa história que eu quero resgatar", arrematou o deputado.

Miranda também comentou a escolha de Daniel Silveira (PTB/RJ), condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por atos antidemocráticos, para a vice-presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados.

"Daniel Silveira é um sintoma do bolsonarismo, que a gente vê de ataques ao STF, às instituições. Bolsonaro sinalizou que faria isso. Ele nada mais é que um capacho do Bolsonaro", opinou, chamando a escolha de Silveira de "tapa na cara" de todos os brasileiros e da democracia.

O parlamentar defendeu que a sociedade preste atenção na postura da Câmara e do Senado Federal em relação ao caso.

Confira a entrevista na íntegra: