Governo do Estado assina termos de cooperação técnica e inicia obra na Região dos Lagos

Governo do Estado assina termos de cooperação técnica e inicia obra na Região dos LagosDivulgação

Publicado 29/04/2022 14:20

O Governo do Estado anunciou, nesta quinta-feira (28), na Região dos Lagos, obras importantes para os municípios de Araruama, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande e Rio das Ostras. Em Araruama, o governador Cláudio Castro e o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra), Rogério Brandi, assinaram a ordem de início das obras de urbanização do centro de Praia Seca, onde serão construídos um acostamento, calçada e ciclovia.

A obra era uma demanda antiga dos moradores, já que a região é um dos principais destinos turísticos de Araruama. O governador, ao lado do secretário e do presidente da Comissão de Obras da Assembleia Legislativa, deputado Max Lemos, lembrou que as intervenções visam ajudar na recuperação econômica da região, trazendo de volta os turistas e oferecendo uma melhor infraestrutura aos visitantes.

‘Numa região turística como a Praia Seca, as obras vão melhorar a infraestrutura turística, atrair visitantes e fomentar a economia, gerando postos de trabalho para a comunidade. Nosso compromisso é fazer obras que possam induzir o desenvolvimento turístico, social e econômico em todo o estado’, frisou Cláudio Castro.

Eles assinaram, ainda em Araruama, termos de cooperação técnica com o município para obras de pavimentação, urbanização e drenagem no trecho da Rua Oscar Clark – no acesso ao loteamento Solar dos Tabajaras e ao Condomínio Pedra da Fonte -, no bairro Fonte Limpa; e na Rua Mario Reveles Castanho, Estrada da Posse, Estrada Velha de Iguaba, trecho da Estrada da Conceição, Travessa dos Veríssimos, trecho da Estrada Arlindo Tavares e Estrada do Arrastão, abrangendo também o município de Iguaba Grande.

‘Temos uma determinação do governador de ouvirmos as demandas dos municípios e atender sempre com as obras mais urgentes. Aqui na Região dos Lagos temos uma série de obras com projetos em desenvolvimento’, afirmou Brandi.

Outra intervenção de grande importância para a região é a pavimentação e drenagem de várias ruas do bairro Alecrim, em São Pedro da Aldeia, que serão executadas pela Companhia Estadual de Habitação (Cehab), e foram autorizadas pelo governador e o secretário. As intervenções, com investimento de R$ 21,5 milhões, serão ligações domiciliares de água e esgoto, drenagem de águas pluviais e pavimentação de várias ruas. O secretário e o governador assinaram também os termos de cooperação para as obras de pavimentação e drenagem nos bairros Parque Estoril, Recanto do Sol, Jardim Primavera e Balneário; e ainda assinaram o documento para a construção da Clínica Escola do Autista.

Em Rio das Ostras, foram assinados os termos de cooperação para obras de pavimentação das ruas do Village; a construção de instituição de longa permanência para idosos; e o termo de autorização para a construção do Colégio Estadual Maurício Medeiros de Alvarenga. Já em Iguaba Grande, foram assinados os termos para obras de infraestrutura e pavimentação nos bairros Canelas City, Parque Tamariz e São Miguel; além da realização de obras de macrodrenagem no Rio Salgado.