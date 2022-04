Manifestantes tentam invadir casa do prefeito de Arraial após fiscalização na Praia Grande | Política Costa do Sol | O Dia

Segundo B.O, a Polícia Militar esteve na casa de Marcelo Magno para ajudar a controlar a situação. - Rede social

Segundo B.O, a Polícia Militar esteve na casa de Marcelo Magno para ajudar a controlar a situação.Rede social

Publicado 24/04/2022 14:16

A casa do prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, foi alvo da ação de manifestantes na manhã deste sábado (23), no bairro Praia Grande. De acordo com informações, cerca de seis a oito pessoas foram até a residência, na Rua Antônio Souza Teixeira, após uma fiscalização realizada por agentes da Postura do município, realizada na praia do bairro, visando combater a confusão que virou o aluguel de mesas, cadeiras e barracas.

Conforme o boletim de ocorrência registrado por Magno, por volta das 7h, ele ouviu um alto som vindo do portão e foi verificar do que se tratava. O prefeito disse que os manifestantes tentavam invadir a residência, “batendo no portão com muita força, com o intuito de derrubar”.

Ainda segundo o registro, a Polícia Militar foi acionada e esteve no local para ajudar a controlar a situação.

Uma reunião para tratar o caso será marcada na Secretaria de Postura, “local apropriado para se tratar do tema”, finaliza o documento. De acordo com Chefe de Gabinete, Bernardo Alcântara, a "prefeitura agiu contra o esquema abusivo que vinha provocando muitas reclamação dos moradores e turistas. Havia uma exploração descontrolada", segundo disse.

A ocorrência foi registrada na 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) como tentativa de violação de domicílio e ninguém foi preso.