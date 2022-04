Magdala Furtado (PL) é a primeira mulher a assumir prefeitura de Cabo Frio - Redes sociais

Publicado 22/04/2022 15:20

A vice-prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (PL) tomou posse do cargo de prefeita agora há pouco, na tarde desta sexta-feira (22), sendo a primeira mulher a assumir o executivo municipal na história da cidade. Primeira mulher e primeira pessoa do distrito de Tamoios a ocupar o cargo.

A solenidade, que durou pouco menos de uma hora, aconteceu no auditório da Câmara Municipal. Magdala fica na cadeira de chefe do executivo enquanto o prefeito José Bonifácio (PDT) realiza tratamento de saúde pós-operatório. Bonifácio se recupera de uma cirurgia realizada no dia 8 deste mês, no Complexo Hospitalar de Niterói, para retirada de nódulo no fígado.

No ato da assinatura e posse, dada pelo presidente da Câmara, Miguel Alencar (DEM), Magdala foi bastante aplaudida pela assistência. Boa parte dos 16 vereadores presentes discursou na tribuna e todos foram unânimes em desejar boa sorte à nova jornada da agora prefeita de Cabo Frio.

O discurso de Magdala foi rápido. Na cerimônia, disse que estava bastante nervosa.

“Confesso que estou bem nervosa, é a primeira vez que estou aqui. Mas pretendo desempenhar e continuar desenvolvendo o governo que já existe, governo do José Bonifácio. Não é uma situação muito confortável pra mim, assumi a prefeitura com ele doente, acho que ninguém gostaria de estar no meu lugar. Apesar de tudo, tenho muito carinho pelo Zé e estou na torcida para que ele realmente se recupere e continue seu mandato”, disse a prefeita, que pediu o apoio do legislativo.

“Quero muito o apoio dessa Câmara, sozinho ninguém chega a lugar nenhum”, completou Magdala.