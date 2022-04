Apesar do adiamento da alta, Zé brincou com a situação e pareceu disposto ao telefone - Mariana Ricci (SECOM)

Apesar do adiamento da alta, Zé brincou com a situação e pareceu disposto ao telefoneMariana Ricci (SECOM)

Publicado 17/04/2022 14:13

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), de 76 anos, continua internado no Complexo Hospitalar de Niterói.



Bonifácio estava com previsão de ter alta no sábado (16), mas, segundo a esposa dele, a psiquiatra Ana Lúcia Valladão, os médicos decidiram mantê-lo na unidade até segunda-feira (18). Pelo telefone, prefeito comentou com bom humor: "Queria um almoço de domingo de Páscoa com a família, mas não vai dar. Meus planos era estar em casa neste fim de semana para poder ir ao Cabofolia", brincou ele. Cabofolia é um Carnaval fora de época que acontece na próxima semana, reunindo vários cantores de sucesso do axé music na cidade.

Apesar do médico não ter liberado Zé, ele parecia bastante disposto, com a voz firme, demonstrando vitalidade. A esposa do prefeito, Ana Valladão disse que ele está bem e que a recuperação está ocorrendo com sucesso.



O prefeito cabo-friense foi submetido a uma cirurgia para retirar um nódulo no fígado no último dia 8 e segue internado desde então. Neste período, ele continua no cargo de prefeito, despachando do hospital.