Prefeito José Bonifácio (PDT) passou por cirurgia delicada nesta sexta-feira (8) - Renata Cristiane

Publicado 08/04/2022 19:54

NOTÍCIAS DE ZÉ BONIFÁCIO



Foi uma sexta-feira de muita ansiedade e preocupação em Cabo Frio. Durante todo o dia a pergunta que não queria calar era: como estava o prefeito José Bonifácio (PDT)? Ele passou por uma cirurgia de retirada de nódulo no fígado, pela segunda vez, em menos de seis meses. O clima de tensão era grande, todos queriam saber o desfecho do procedimento. Havia muita especulação, especialmente devido à demora. Na redação do O Dia da Região dos Lagos, o telefone não parou de tocar e as mensagens via whatsapp chegavam a todo momento. Todo mundo queria saber o estado de saúde de Bonifácio. Orações, preces, desejo de boa sorte vindo de vários setores. Acontece que a operação levou mais de dez horas - começou de manhã cedo, por volta das 8h, e terminou quando já passava das 18h30. É porque além da extração do nódulo, os médicos retiraram duas hérnias e ainda fizeram colocação de tela.

José Bonifácio ao lado da esposa Dra. Ana Valladão Renata Cristiane

CORREU TUDO BEM



Mas correu tudo bem. A mensageira da boa notícia foi a esposa de Zé, a médica psiquiatra Ana Valladão. "Ele está quase saindo, o médico passou uma mensagem de que a cirurgia foi boa e sem intercorrências. Ele passou bem, graças a Deus!", comemorou Ana quando era por volta das 18h30. Uma hora depois, quem deu notícia foi Janio Mendes, para dizer que Zé ficaria mais uma hora no centro cirúrgico e depois iria para a UTI, onde permanecerá por dois dias, em observação. A expectativa agora é que na segunda-feira (11), o prefeito cabo-friense seja transferido para o quarto. A recuperação total de Bonifácio deve acontecer em duas semanas, quando ele deve voltar a trabalhar. "É um touro!", observou a esposa Ana. E cá entre nós, a ver pelo histórico de saúde, é um touro mesmo.



Bonifácio é conhecido como "Highlander da Restinga". Chegou a ganhar um capacete de um morador da cidade (conforme imagem) para dar um refresco ao anjo da guarda dele, que trabalha muito Renata Cristiane

O prefeito José Bonifácio, não à toa, ganhou a alcunha de “Highlander da Restinga”. Do alto dos seus 76 anos, venceu um câncer na cabeça do pâncreas em 2019, que foi um verdadeiro milagre. Nos exames recentes de rotina, descobriu um outro nódulo há quase um mês, e logo foi decidido pela operação. O primeiro nódulo, também no fígado, apareceu no final do ano passado. Na ocasião, os médicos optaram por uma cirurgia laparoscópica, ou seja, sem realizar uma longa incisão no abdômen. Esse procedimento é menos invasivo. Desta vez, optaram pelo bisturi. Os médicos do prefeito aproveitaram a oportunidade para fazer a hérnia dele. A recuperação de José Bonifácio deve durar cerca de 15 dias e o prefeito disse, em entrevista ao O Dia, que não será necessária fazer a transmissão do cargo para a vice, Magdala Furtado (PL). Estamos na torcida para que o prefeito se recupere o quanto antes. Cabo Frio que passou o dia prendendo a respiração, agora respira aliviada.