A palestra aconteceu na Câmara Municipal e foi transmitida para diversas escolas da Rede Municipal de EnsinoDivulgação

Publicado 06/04/2022 18:52 | Atualizado 06/04/2022 21:24

Nesta quarta-feira (6), a Câmara Municipal de Cabo Frio, na Região dos Lagos, promoveu a 2ª Edição do Programa “Direito e Cidadania nas Escolas”. Alunos do Colégio Municipal Rui Barbosa participaram do evento, que também foi transmitido para diversas escolas da Rede Municipal de Ensino.



O objetivo do programa é propagar noções básicas de direito e cidadania, auxiliando na construção de cidadãos com pensamento crítico.



O Procurador de Justiça e presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Claudio Henrique da Cruz Vianna explicou as funções, áreas de atuação do Ministério Público, diferenças de atuação dos promotores, procuradores, advogados e defensores públicos, dentre outros temas.



Em seguida, foi o momento dos alunos da Escola Municipal Edilson Duarte fazerem algumas perguntas ao palestrante, por meio de vídeo. Por fim, os alunos e autoridades presentes retiraram dúvidas.

Estiveram presentes o presidente da Câmara, o vereador Miguel Alencar; o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), José Muiños Piñeiro Filho; a secretária de Educação, Elicéa da Silveira; o secretários de Administração, Paulo Baía; de Governo, Gilberto Figueira de Araujo Junior; de Fazenda, Daniella Mendes; da Criança e do Adolescente, Betânia Batista; a Procuradora da Câmara, Drª Vivian Lobo; o presidente da 20ª Subseção da OAB/RJ, Dr. Kelven Ambrogi Lima; o comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar, Coronel Bastos, o policial militar Tenente Sandro; o delegado da 126ª Delegacia de Polícia, Dr. Carlos Eduardo Almeida; a Presidente da Comissão OAB Vai à Escola, Eliandra Ferreira; a procuradoras Mariana Fernandes e Renata Granha; os vereadores Alexandre da Colônia, Jean da Autoescola, Josias da Swell, Léo Mendes, Luís Geraldo, Roberto Jesus, Rodolfo Machado e Thiago Vasconcelos.