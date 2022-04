Zé vai precisar passar por nova cirurgia - Renata Cristiane

Publicado 31/03/2022 19:52

OUTRA OPERAÇÃO

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), vai passar por uma cirurgia para a retirada de um nódulo no fígado (pela segunda vez) e terá que ficar afastado da função por cerca de duas semanas. Ele será operado na próxima segunda-feira (4). Bonifácio fez o anúncio durante inauguração da nova sede da secretaria municipal de Assistência Social, no bairro Jardim Esperança, nesta quarta (30) e disse que está se sentindo tranquilo. "Há uns 20 dias apareceu pequeno nódulo no fígado. Pela avaliação dos profissionais, o melhor era fazer a cirurgia. Vão aproveitar e fazer a de hérnia também. Mas vou tocando o dia-a-dia. Eu já sabia dessa notícia há 15 dias, só eu e minha mulher, não falei para mais ninguém e não mudei meu comportamento em função disso. Ontem achei que era o momento adequado para anunciar", explicou.

Vice-prefeita Magdala Furtado não vai assumir Rede Social

SEM CHANCE PARA VICE

Ainda de acordo com o pedetista, não será necessária a transferência de cargo para a vice-prefeita, Magdala Furtado: "Devo passar de um a dois dias na UTI e depois vou para o quarto, onde devo ficar mais uns sete a oito dias para recuperação", disse Zé Bonifácio, com aparente tranquilidade.

Apesar de ter identificado outro nódulo no fígado, Zé está bem e até participou de evento do Estado nesta quinta-feira (31) Renata Cristiane

E essa tranquilidade deve ser pelo histórico do prefeito cabo-friense, que aos 76 anos já passou por situações semelhantes nos últimos anos. Em 2019, fez tratamento contra um câncer de pâncreas, pelo qual já está curado. No fim de janeiro de 2021, Bonifácio contraiu Covid, mas teve sintomas leves da doença e trabalhou de casa. No mesmo ano, em junho, o prefeito precisou passar por uma pequena cirurgia no nariz depois de ser atingido por uma placa de madeirite durante uma fiscalização à obra do Monumento do Pescador. No mês seguinte, em julho do ano passado, o prefeito de Cabo Frio precisou se afastar da Prefeitura para passar por uma cirurgia para retirar um nódulo do fígado. Na ocasião, foi feito um procedimento chamado ablação hepática percutânea (modalidade de tratamento minimamente invasiva, considerada segura e eficaz para os tumores do fígado). Alguns dias depois já estava de volta ao batente.



Prefeito Bonifácio anunciou outra vez mudança no secretariado Renata Cristiane

MUDANÇAS NO SECRETARIADO (NOVAMENTE)



E nesta quinta-feira (31), o prefeito cabo-friense confirmou, à coluna Política Costa do Sol, que tem nova mudança no secretariado. O anúncio foi feito durante a inauguração do segundo Ponto de Entrega Voluntária de Coleta Seletiva, na Praça da Bandeira, no bairro da Passagem. Essa será a 18ª troca. A atual titular da secretaria de Obras, Tita Calvet, vai deixar a pasta e assumir a Mobilidade Urbana no lugar de Jefferson Buitrago. No lugar de Tita, assume Alan do Chaparral, que era o secretário adjunto da pasta e atuava em Tamoios, no segundo distrito. Buitrago, que estava acumulando as pastas da Mobilidade e o Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais (Ibascaf), permanece no comando do Ibascaf e acumula também a diretoria da Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf), no lugar de Bebeto Cardozo. Cardozo, quando pediu exoneração do Ibascaf, foi logo nomeado como diretor da Comsercaf, mas recusou a vaga. Bonifácio fez tantas mudanças no secretariado que já ganhou apelido de governo do rodízio. Perdemos a conta de quantas mudanças foram feitas. Se a memória falhou, já estamos na 18ª. Um recorde absoluto. Ufa!

Confira a entrevista exclusiva com Bonifácio. Ele falou inclusive da reunião com Lula (PT), no começo da semana.