Lula recebeu 11 prefeitos para reunião no Rio, dentre eles, Fabiano Horta de Maricá e Bonifácio de Cabo Frio. Assessoria

Publicado 28/03/2022 21:32

O ex-presidente Lula (PT) se reuniu com 11 prefeitos do Estado do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (28), em um hotel da Zona Sul do Rio, dentre eles, o chefe do executivo de Maricá, Fabiano Horta (PT); e de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT). Mas engana-se quem pensa que o encontro reuniu apenas os prefeitos mais à esquerda. Participaram os alcaides de Belford Roxo, Waguinho (UB); de Magé, Renato Cozzolino (PDT); de Quissamã, Fátima Pacheco (DEM); e até mesmo de Caxias, o bolsonarista Washington Reis (MDB), deu uma passada por lá para dar um abraço em Lula, segundo interlocutores. Fabiano comentou: "Discutimos o atual momento da vida nacional. Com Lula é sempre um momento de renovar a esperança de fortalecer a democracia em nosso país", disse o prefeito maricaense que, diga-se de passagem, é o melhor cabo eleitoral de Lula na Costa do Sol, afinal, foi reeleito com mais de 85% dos votos. Conseguiu a façanha de conquistar até bolsonaristas na cidade. Zé Bonifácio depois de encontrar Lula, participou do ato de filiação do deputado Federal, David Miranda ao PDT, na Fundação Brizola. Lá encontrou o Ciro Gomes, Rodrigo Neves, pré-candidatos a presidente e governador, respectivamente pelos democráticos trabalhistas.

Na parte da manhã, no mesmo hotel, a reunião aconteceu com os membros do diretório do PT Rio. O presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), a deputada estadual Zeidan (PT) e o vereador LindBerg Farias (PT) participaram. A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, também esteve presente, além do vice-presidente nacional, Washington Quaquá; e o presidente estadual, João Maurício. Lula está desde sábado (26) no Rio. Veio participar das comemorações de 100 anos do PC do B, que aconteceu em Niterói. O pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores aproveitou e esticou a agenda fazendo reunião com lideranças políticas de diversas partes do Estado.