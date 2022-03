Cláudio Castro foi recepcionado, em Búzios, pelo prefeito Alexandre Martins (REP) - Renata Cristiane

Publicado 23/03/2022 14:40

A agenda do governador Cláudio Castro (PL) na Região dos Lagos começou no fim da manhã desta quarta-feira (23). Estão previstas, até o fim do dia, entregas e lançamentos de obras.



O helicóptero do chefe do Executivo estadual chegou em Armação dos Búzios, onde Castro foi recepcionado pelo prefeito, Alexandre Martins (REP). Na cidade, o governador fez o lançamento das obras da RJ-102.



Em entrevista a reportagem, Alexandre classificou a relevância dos serviços que serão tocados no local.



“Essa rotatória aqui de Campos Novos, que muitos chama de entrada de Búzios, ele vai fazer esse trecho todo. Búzios não tinha um investimento do governo do Estado há muito tempo e o governador está fazendo isso, que, pra gente que vive de turismo, é muito importante“, ressaltou Martins.



O compromisso na cidade estava marcado para 10h, mas Castro chegou apenas por volta das 11h50. O governador ainda deve passar por Cabo Frio, Iguaba Grande e Arraial do Cabo.



A comitiva do governador é composta ainda pelos secretários estaduais de Obras e Infraestrutura, Max Lemos, das Cidades, Uruan Cintra, e de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho.



Ao jornal O Dia, o secretário estadual de Cidades falou sobre o problema das RJs e necessidade de recapeamento. Uruan disse que na RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, de São Pedro a Cabo Frio já conseguiram recapear.



“Na RJ-102, altura da Rasa, em Búzios, já começou. Essa semana começa daqui da rotatória [que fica em Campos Novos] até a Rasa. Vamos inaugurar o mirante de Arraial do Cabo e no dia 31, vamos inaugurar o maior sonho da região: todo o recapeamento da RJ-140. O cinturão da Região dos Lagos vai estar todo revitalizado em dez meses“, se comprometeu Uruan.



O secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, que acompanha toda a agenda comentou sua sensação de acompanhar os compromissos.



“Muito feliz de ver o resultado, a entrega, a gente briga muito para que as coisas aconteçam. E semana que vem teremos outras obras para entregar“, afirmou.

INVESTIMENTO DE R$ 38 MILHÕES



Durante discurso em Búzios, o governador Cláudio Castro (PL) destacou que está conseguindo fazer investimentos nos 92 municípios do estado. No caso de Búzios, Castro falou da importância da mobilidade. "Lembro que prometemos fazer essa rotatória no primeiro semestre de governo (...) conseguimos entregar esse trecho da RJ-106 também. E estamos lançando hoje um investimento de R$ 38 milhões nesse trecho da RJ-102. Enquanto estivermos em locais importantes na economia e no turismo tem que ter suas vias impecáveis", destacou o governador.



Dr. Serginho, secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação Renata Cristiane



O compromisso do governador em Cabo Frio é a ordem de início de obras do Batalhão da Polícia Militar, na Rua Inglaterra, no bairro Jardim Caiçara. A agenda estava marcada para 11h.



Às 14h, Castro deve estar em Iguaba Grande para o inicio da construção do Teatro Municipal com revitalização da Praça da Estação Ferroviária.



Em Arraial do Cabo, às 16h, Castro deve estar presente na inauguração do Mirante da Prainha e lançamento de termo de cooperação técnica para estudo de geração de energia de lodo doméstico resultante do tratamento de esgoto.



Os deputados federais Carlos Jordy (PL) e Soraya Santos (PL) também estiveram presentes no evento.

Antes de chegar a Búzios, Castro participou da inauguração da Faetec em Rio das Ostras, no Centro Municipal de Qualificação Profissional da Zona Especial de Negócios.

