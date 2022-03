Delegado Milton Siqueira, deputado Marcos Abrahão e os investigadores Maximiliano Falcão e Rodrigo do Carmo - Renata Cristiane

APLAUSOS E RFECONHECIMENTOS



Se tem um delegado que vem se destacando na Região dos Lagos, é Dr Milton Siqueira Junior, titular da 125ª DP, delegacia de São Pedro da Aldeia. Tanto é assim, que nessa quarta-feira (16), Milton e equipe receberam Moção de Aplausos e Congratulações da Alerj, pelos relevantes serviços prestados à sociedade fluminense. A honraria, proposta e entregue pelo deputado Marcos Abrahão (Avante), destaca os trabalhos desenvolvidos ao longo dos nove meses que ele está à frente da DP da cidade. E essa não foi a primeira homenagem dele. No ano passado, os vereadores aldeenses também ofereceram uma moção de aplausos ao doutor e seus investigadores, entre eles, Maximiliano Falcão e Rodrigo do Carmo (na imagem).

Homenagem na Câmara de São Pedro da Aldeia concedida pelos vereadores no ano passado Divulgação

Merecido reconhecimento a Siqueira, que entre os casos desvendados, destaque para o assassinato do trader de criptomoedas, Wesley Pessano, em agosto do ano passado, apontando para o mandante do crime, o “Faraó dos Bitcoins” ou Glaidson Acácio dos Santos. Mas não foi só por isso que essa turma combativa vem se destacando. São tantos outros crimes desde ligados à violência contra mulher, feminicídio e captura de foragidos da justiça. O Dr. Milton, ao comentar a congratulação, dividiu os louros com o grupo: "Me senti lisonjeado com a homenagem que estendo a todo efetivo da unidade, permitindo-nos alcançar os resultados almejados", disse o delegado.