Marcelo Magno ainda não definiu a hora, mas a inauguração contará com presença do governador Claudio Castro Ronnie Plácido

Publicado 15/03/2022 20:29 | Atualizado 15/03/2022 20:36

INAUGURAÇÃO MARCADA, UFA!

Será que agora vai? É a pergunta que todo cabista vem se fazendo. Toda essa ansiedade em Arraial do Cabo é por causa da menina dos olhos do prefeito Marcelo Magno (PL). Estamos falando do Mirante da Prainha ou Mirante Oscar Corrêa Pita Filho. O prefeito bateu o martelo e marcou para inaugurar na próxima quarta-feira (23), com a presença do governador Cláudio Castro (PL). Só falta confirmar o horário. A obra está 100% pronta. Já sobre a vinda do presidente Bolsonaro, Marcelo disse que a data mudou novamente. Inicialmente, seria 17 de março. Depois passou para 7 de abril, no entanto, mudou a possibilidade para dia 14. Preocupado em não gerar expectativas, Marcelo não arrisca cravar a data. Entretanto, ele disse tem falado direto com os assessores do presidente e garante que Bolsonaro virá ainda em abril para reinaugurar a escola cívico-militar no CIEP da Prainha. O leitor deve estar se questionando, mas é tudo na Prainha? Nem tudo, mas que o bairro está ganhando um carinho diferenciado, isso não há como negar.

Marcelo e o secretário municipal de Meio Ambiente, Jorge Oliveira receberam a visita do presidente da Agenersa, Rafael Franca, e seu vice, Vladimir Macedo Rede social

OS DISTRITOS

Mas as inaugurações não param por aí. Depois do mirante, o chefe do executivo lança no dia 26 de março, a pedra fundamental do programa “Água para Todos”, que vai levar água e saneamento até o distrito de Pernambuca. Atualmente, o abastecimento é feito só até Figueira, mas uma PPP (Parceria Público Privada) entre a prefeitura e a Prolagos vai propiciar a ação, que tem investimento total de mais de R$ 100 milhões para os próximos cinco anos (R$ 74 milhões da concessionária e R$ 40 milhões do município). Esse vai ser o ano dos distritos, segundo anunciou o prefeito. Inclusive, semana passada, Marcelo recebeu a visita do presidente da Agenersa, Rafael Franca, e seu vice, Vladimir Macedo, quando discutiram o plano de investimentos de obras de água e esgoto, a melhoria da eficiência da estação de tratamento de esgoto, entre outros assuntos.

Casinho da Prainha será homenageado com nome do mirante Arquivo

ORGULHO DA PRAINHA

Uma curiosidade que paira: quem é o grande homenageado com o belo mirante que Arraial do Cabo vai ganhar? Oscar Corrêa Pita Filho, mas conhecido como Casinho da Prainha, foi eleito vereador em 1996 e morreu em maio do ano passado. Era tão querido que teve o corpo velado na Câmara Municipal no dia do aniversário da cidade. Filho de Cacá Pescador e Dona Vadica, foi pescador desde os 7 anos de idade, trabalhou como soldador da antiga Álcalis, foi presidente da Escola de Samba Unidos da Prainha, casado 44 anos com Dona Ana Lúcia com quem teve dois filhos biológicos, dois "do coração", 10 netos, um bisneto: "Meu pai era muito querido. Um pai e avô exemplar. Era pura alegria. Alguém que viveu, lutou, venceu e morreu no bairro.", disse a filha Karina Ramos, cheia de orgulho pela justa homenagem. Essa ligação de Casinho com o Carnaval e o samba era tamanha, que no dia da inauguração do mirante, vai sair um bloco para coroar a homenagem. Podem apostar que vai ser uma festa só!

Programação de aniversário da cidade promete Internet

FESTA HISTÓRICA

Falando em festa....a Prefeitura de Arraial do Cabo está doida para chegada do aniversário do município. Pois é, a festa é só em maio, mas os preparativos já estão a todo vapor. Nós já conseguimos, com nossas fontes e com o próprio prefeito, Marcelo Magno (PL), confirmar que as atrações que se apresentarão no evento são: Zé Ramalho, Péricles, Seu Jorge e o cantor gospel Tony Allysson. Os dias ainda serão confirmados, mas o evento deve começar em uma quarta-feira e se estender até domingo. O aniversário de Arraial é comemorado no dia 13 de maio, que cai na sexta. Nessa mesma semana, o município vai receber o Campeonato Brasileiro de Vela, de 11 a 15 de maio. O próximo evento do município, porém, será o tradicional Festival Gastronômico da Lula, já no mês que vem. A animação da Prefeitura com os próximos eventos se dá muito pelo cancelamento do Festival de Verão, que já ia começar a aquecer os motores do turismo cabista nesse começo de ano, mas não foi possível ser realizado por conta da pandemia e a variante Ômicron da Covid-19.