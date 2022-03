Presidente Bolsonaro fez questão de prestigiar o ato de filiação dos deputados Dr Serginho e Carlos Jordy ao PL, que aconteceu neste sábado (12), em Brasília - Divulgação

Publicado 12/03/2022 14:40 | Atualizado 12/03/2022 14:57

O Secretário Estadual de Ciência e Tecnologia, que também é deputado licenciado da Alerj, Dr. Serginho, está em Brasília neste sábado (12), onde formalizou sua saída do Republicanos (PRB) para se filiar ao Partido Liberal (PL), sigla do Presidente Jair Bolsonaro. Não só Dr. Serginho, mas também Carlos Jordy, que é deputado federal, fez a troca partidária. O Presidente esteve presente prestigiando a filiação das duas lideranças do Estado do Rio de Janeiro. Serginho comentou direto de Brasília: "Vim a convite do Bolsonaro, que abonou nossa filiação no PL. Nossa expectativa agora é de construção de um partido forte junto ao presidente”, disse ele. A deputada federal, Soraya Santos pousou de madrinha no momento da assinatura das fichas dos parlamentares.





Soraya fez o papel de madrinha da filiação dos deputados do Rio de Janeiro Divulgação



HOMEM FORTE DO BOLSONARO

Vale lembrar que Serginho também foi candidato a prefeito de Cabo Frio nas eleições de 2018. Ele continua sendo uma liderança importante para a Região dos Lagos, oferecendo bastante preocupação para os adversários na disputa política com vistas em 2024. Dr Serginho é um dos principais articuladores políticos da família Bolsonaro no interior do estado. Na Costa do Sol, não seria exagero nenhum afirmar que ele é a principal liderança do presidente e seus filhos, cumprindo papel de organizar as forças bolsonaristas na região.