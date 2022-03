Marcelo vistoriando as escolas da rede municipal que retomaram as aulas nesta segunda-feira (7) - Ronnie Plácido

Publicado 07/03/2022 19:46

Governador Claudio Castro era esperado para inaugurar mirante, mas não poderá vir. Está viajando para os Estados Unidos Ronnie Plácido

O prefeito Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL) está na expectativa da visita do presidente Jair Bolsonaro (PL), que aconteceria no dia 17 de março, mas foi remarcada para o mês que vem, pela impossibilidade de agenda. Bolsonaro estará na Região dos Lagos para participar da inauguração da escola cívico militar no município cabista, modelo que foi implementado no Ciep 147 Cecílio Barros Pessoa, ainda no ano passado, mas que não havia sido inaugurado oficialmente. A data do evento é 7 de abril.Ainda em Arraial, contagem regressiva para a inauguração do Mirante da Prainha - que fica às margens da RJ-140, no acesso principal da cidade - cujas obras estão praticamente finalizadas. Uma equipe do DER estará no município na próxima quarta-feira (9), para fazer a entrega oficial da obra. A expectativa era que o próprio governador Cláudio Castro (PL) fizesse a entrega, mas uma missão financeira nos EUA levou o chefe do estado fluminense para lá nesta segunda-feira (7), onde deve permanecer por pelo menos dois dias.