Prefeito Fábio do Pastel (PL) e a secretária municipal de Saúde, Maria Márcia - Internet

Publicado 04/03/2022 18:44 | Atualizado 04/03/2022 18:50

SEXTOU/SABADOU SEM MÁSCARA



A coluna Política Costa do Sol destaca São Pedro da Aldeia, onde o prefeito, Fábio do Pastel (PL), sai na frente e é o primeiro da Costa do Sol a decretar o fim da obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes fechados e abertos, em espaços públicos ou privados. Nesta quinta (3), o governo do Estado já havia anunciado que ia dar autonomia para as prefeituras em liberar o uso; o decreto de Castro (PL) saiu hoje. Apesar de ser uma decisão controversa, cabe destacar que Fábio foi proativo neste momento, mas também foi o primeiro a cancelar Réveillon - não permitiu fogos, nem show, nem aglomerações, assim como no Carnaval, quando foi o primeiro a comunicar o cancelamento dos festejos - mesmo numa cidade que tem tradição nos blocos de rua. Além disso, há que se ressaltar a medida "polêmica" adotada pela Secretaria de Saúde (comandada por Maria Márcia Sampaio, ao lado dele na imagem), com a testagem dos trabalhadores do comércio durante o período mais crítico da pandemia, na última onda. O decreto liberando a população do uso do acessório sai ainda na noite desta sexta. Ou seja, o aldeense vai sextar/sabadar livre da máscara.

Fábio do Pastel reunido com a equipe da saúde de São Pedro da Aldeia ASCOM de São Pedro da Aldeia

ÍNDICE DE INTERNAÇÃO ZERADO E VACINÔMETRO LÁ EM CIMA



A propósito da liberação da máscara, o que foi levado em consideração, segundo Fábio do Pastel, foi o índice de internação zerado, "e o número de contágios está baixíssimo", ou seja, a doença está sob controle. Além disso, o vacinômetro da cidade está perto dos 80%, ou seja, quase toda população vacinável está imunizada. Nos corredores da Prefeitura, o comentário é que o prefeito está satisfeito com o trabalho realizado pela Maria Márcia, e que, apesar de ter sido muito criticada pela oposição, por ter cumprido à risca o esquema de imunização do governo do estado - sem antecipar -, garantiu que o aldeense não ficasse um dia sem vacina. E cumprindo as recomendações técnicas do estado, a curva endêmica achatou e, com isso, o prefeito se sentiu, juntamente com a secretária de Saúde, confiante para abolir o uso da máscara. A realidade é que muita gente estava de saco cheio do acessório e já não usava na rua. Mas agora é oficial e vale para espaços fechados também.