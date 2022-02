Prefeito Vantoil Martins reunido com secretário de Governo, Jales Lins: corrida contra o tempo. - Ascom

Publicado 23/02/2022 19:02 | Atualizado 23/02/2022 19:11

BLOCO DO DINDIN NO BOLSO

O Carnaval de Iguaba Grande também vai ser do tipo bloquinho do “fica em casa”. Na Princesinha dos Lagos (que está doida para virar Rainha dos Lagos) assim como em todo Estado, as festas, eventos, blocos e aglomerações de qualquer natureza estão proibidas, mas o prefeito, Vantoil Martins, pelo menos quer que o servidor pule de alegria com "dindin no bolso". Por conta disso, ele esteve reunido com secretário de Governo, Jales Lins, nesta tarde de quarta-feira (23), na maior correria, para garantir que o salário do servidor público municipal entre na conta nesta quinta-feira (24). O objetivo é: já que não vai ter Carnaval de rua, que o povo consiga ao menos ficar em casa com a geladeira cheia.

AUMENTO E CABOCLINHO OK

A outra novidade é que o salário será depositado com acréscimo de 14,58%, referente à data base do funcionalismo. O aumento foi recém aprovado, por unanimidade, pela Câmara iguabense na sessão dessa terça-feira (22). Aliás, não foi só reajuste do servidor que passou com louvor. O PL da moeda social “Caboclinho” - inspirada na moeda Mumbuca de Maricá - foi aprovada em segunda votação, por unanimidade, na mesma sessão.





DIVIDINDO LOUROS

O vereador líder do governo, Luciano Silva, fez questão de “dividir os louros” com os colegas de parlamento: “A Câmara mostrou comprometimento. Apesar da independência dos poderes, os vereadores foram parceiros entendendo a importância dos dois PLs”, disse. O parlamento de Iguaba tem 11 vereadores. Além do líder Luciano; o presidente da Casa, Balliester Werneck (CID); Marcelo Durão (PL), Paulo Rito (CID), Marciley Lessa (PL), Roberto Antunes (MDB), Allan Rodrigues (MDB), Junior Bombeiro (MDB), Adriano Tikinho (DEM), Eliphas Ramalho (PP) e Junior Negão (PATRI). Até quem é da oposição votou com governo, afinal, ninguém quer se indispor com o povo, tampouco com servidor.





POR QUE CABOCLINHO?

Uma dúvida que sempre paira é a escolha do nome da moeda social. No caso de Iguaba é homenagem a Ormindo Barreto da Costa, empresário do ramo da moagem de ostras, líder religioso, político atuante, foi vereador, e vice-prefeito de São Pedro da Aldeia, quando Iguaba ainda não era emancipada. Ormindo, que também nomeia o plenário da Câmara, era conhecido como “Caboclinho”. Tem até uma ponte que corta a Amaral Peixoto, perto da Estrada do Arrastão, que também leva o nome Caboclinho. Por aí já dá para mensurar o tanto que ele era querido na cidade e, não à toa, vai ter o nome nessa importante ferramenta para a economia solidária. A moeda social, de início, vai atender 2.083 pessoas, com o valor de R$ 120 por mês.