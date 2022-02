Nesta quinta-feira (17), secretário Dr Serginho, Ministro Marcelo Queiroga e o Governador Cláudio Castro percorreram os bairros mais atingidos pela tragédia. - ASCOM/ Alvarenga

Publicado 17/02/2022 17:53 | Atualizado 17/02/2022 17:58

PETRÓPOLIS É A PAUTA



A Região dos Lagos tem vivido dias de solidariedade e apoio à população de Petrópolis, e algumas autoridades locais, estão bastante envolvidas com essa fase inicial dos primeiros socorros. Um deles é o deputado licenciado e secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho Azevedo. Ele conversou com a coluna Política Costa do Sol e narrou um pouco dessa experiência.

Secretário de Ciência e Tecnologia, Dr. Serginho, acompanhando trabalhos de resgate ASCOM/ Alvarenga

INDO E VOLTANDO

Na última terça (15), dia da tragédia, ele estava no Fórum de Prefeitos, em Barra Mansa, quando chegou a notícia. Ele e outros seis secretários se dirigiram de imediato para a Cidade Imperial e acompanharam o governador Cláudio Castro (PL) nas primeiras visitas aos locais destruídos pelas enchentes. Serginho logo teve que voltar porque não havia como ficar por lá naquele momento. Nesse ínterim, articulou como se daria a arrecadação de donativos e a logística da entrega por meio da Faetec (que colocou todas as unidades como ponto de arrecadação), e subiu serra de novo na quarta (16), quando teve outra reunião com o gabinete de crise instituído pelo governador. E nesta quinta-feira (17), lá estava Dr Serginho novamente e quem se uniu a esse grupo foi o ministro Marcelo Queiroga.



Dr. Serginho comentou que Petrópolis parece que sofreu bombardeio: "É inacreditável a situação" ASCOM/ Alvarenga

EM COMBOIO



Nesta quinta-feira (17), Dr Serginho, o governador Cláudio Castro e o ministro Queiroga percorreram os bairros mais atingidos pela tragédia. Queiroga, inclusive, segundo o secretário, também está mobilizando protetores de animais da região que possam se juntar ao voluntariado. "Tem muito animal perdido, abandonado", apelou. Por telefone, após várias tentativas, visto que o sinal de celular e de internet está difícil por lá, ele contou que ainda nesta quinta (17), vem a Cabo Frio para buscar várias doações de grandes empresários da cidade e organizar tudo. Essas doações vão no caminhão até a rodovia Washington Luiz (que leva à serra de Petrópolis). Lá, vão se encontrar com os outros caminhões de donativos recebidos pelas Faetecs e seguem em comboio para o município petropolitano.



Nesta quinta-feira (17), Dr Serginho, o governador Cláudio Castro e o ministro Queiroga percorreram os bairros mais atingidos pela tragédia. Queiroga, inclusive, segundo o secretário, também está mobilizando protetores de animais da região que possam se juntar ao voluntariado. "Tem muito animal perdido, abandonado", apelou. Por telefone, após várias tentativas, visto que o sinal de celular e de internet está difícil por lá, ele contou que ainda nesta quinta (17), vem a Cabo Frio para buscar várias doações de grandes empresários da cidade e organizar tudo. Essas doações vão no caminhão até a rodovia Washington Luiz (que leva à serra de Petrópolis). Lá, vão se encontrar com os outros caminhões de donativos recebidos pelas Faetecs e seguem em comboio para o município petropolitano.

CENÁRIO TRISTE, MAS COM MUITOS VOLUNTÁRIOS DISPOSTOS



Ainda na conversa por telefone, num tom de voz demonstrando bastante tristeza, Dr Serginho contou que presenciou muitas cenas que o deixaram baqueado. "Numa delas, vi um marido escavando com as mãos no local onde estava a esposa soterrada, parecia um cenário de guerra, muito triste". Por outro lado, a vontade de ajudar às famílias destruídas pela tragédia era na mesma proporção: gigantesca. "Eu estava numa escola, que é ponto de arrecadação, quando chegaram uns 100 motoboys voluntários para ajudar a levar os mantimentos aos desabrigados, achei muito legal. Chegou num ponto que falamos para eles pararem um pouco, descansar, comer, mas ninguém quis parar", contou Serginho. Solidariedade é a palavra de ordem nesse momento.