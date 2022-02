Governador ajeitando paletó do prefeito de Arraial do Cabo, que está com moral em alta. Até o presidente vem visitar - Renata Cristiane

Governador ajeitando paletó do prefeito de Arraial do Cabo, que está com moral em alta. Até o presidente vem visitarRenata Cristiane

Publicado 11/02/2022 20:47 | Atualizado 11/02/2022 21:04

BOLSONARO E CASTRO EM ARRAIAL



Ao que tudo indica, o presidente Jair Bolsonaro (PL) vai visitar Arraial do Cabo no dia 17 de março para participar, exclusivamente, da reinauguração do CIEP da Prainha, agora no formato cívico-militar. A informação é do prefeito Marcelo Magno (PL). Ele disse que o cerimonial do Palácio do Planalto confirmou a agenda. O governador Claudio Castro (PL) também está presente ao evento para recepcionar o presidente juntamente com chefe do executivo municipal. A instituição passa por reforma para ampliar o número de vagas ofertadas. O total do investimento nessas melhorias chega R$ 1,2 milhão, segundo revelou o Chefe de Gabinete, Bernardo Alcântara. Marcelo parece que está com moral, hein?! É governador que ajeita paletó e fala ao pé do ouvido, agora o presidente Bolsonaro prestigiando entrega de escola. Não é qualquer um que tem esse cacife eleitoral.



Prefeito Marcelo Magno vistoriando as obras da escola que receberá Bolsonaro e Castro Divulgação

MAIOR ESCOLA DA REGIÃO?

E tem mais novidades vindo por aí. Conversando com Bernardo, ele adiantou que a Prefeitura também está investindo no que pretende ser a maior escola da região, em Monte Alto, na localidade nos distritos. Com formação da creche ao ensino médio técnico profissionalizante. Vai ficar numa área de 9 mil m², às margens da laguna de Araruama. A previsão é que esse projeto seja concluído em três anos, mas ainda nesse primeiro trimestre, o módulo creche começa ser construído. Marcelo tem dito que essa escola será um de seus principais legados como prefeito. Quer cravar o nome no coração do cabista como fez Hermes Barcelos, o falecido prefeito da cidade, que é uma referência da política municipal. O desafio está feito, e pelo jeito, foi aceito.