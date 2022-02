Secretário de Estado e Infraestrutura e Obras, Max lemos feliz após receber e medalha Tupinambá da Câmara de Araruama - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 07/02/2022 20:18 | Atualizado 07/02/2022 20:36

ABRAÇO SIM, NAMORO NÃO....

O secretário de Infraestrutura e Obras do Estado, Max Lemos (MDB), foi homenageado em Araruama no último sábado (5), com a medalha Tupinambá, maior honraria do município, concedida pela Câmara de vereadores, na sessão solene pelo aniversário da cidade, que completou 163 anos de fundação no domingo (6). Antes da homenagem, teve a inauguração de uma escola, que contou com diversos caciques da política do Rio de Janeiro, dentre eles, o prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD), que era outro homenageado com a mesma medalha.





ABRAÇO SIM, NAMORO NÃO II....

Quando Max se deparou com Dudu, tacou-lhe um abraço carinhoso e demorado, sem medo de covid. Tal afago chamou a atenção, afinal, estamos em pré-campanha. Como quem não quer nada, perguntamos se esse clima de “simpatia era quase amor”. Max fez questão se separar alhos de bugalhos: “O meu governador é Claudio Castro. Disso eu não abro mão! Tenho por Claudio uma consideração muito grande. O Rio está sendo recuperado e ele precisa da oportunidade de continuar”, pontuou Max de bate pronto. Questionamos então aquele abraço demorado em Paes, mas ele escorregou pela tangente: “Isso não muda a minha amizade, carinho, o meu respeito e admiração pelo prefeito Eduardo Paes”, confessou Max. Então tá, né?! Bom deixar tudo bem explicadinho porque, vai que o governador fica sabendo desse abração...



Max Lemos, Chiquinho da Educação, prefeitos Eduardo Paes e Livia Belo, ao lado da vice raiana Alcebíades Arlindo Jr



SE A JUSTIÇA DEIXAR...

Já sobre a honraria, Max disse que receber a medalha “aumentava a responsabilidade e o compromisso dele com Araruama”. Isso significaria investimentos no município? Fica difícil saber. Até porque o tabuleiro político por lá anda bastante confuso. O marido a prefeita Lívia Belo (PP), Chiquinho da Educação, é candidato a deputado estadual e anda atirando para todos os lados. Max, que é pré-candidato a federal, disse que não costurou dobradinha com ele. Por outro lado, o principal cabo eleitoral de Castro na cidade, é o vereador licenciado Elói Ramalho, do PSD, que ao invés de estar com Eduardo Paes, faz campanha para o governador, além de ser oposição em Araruama.

Eduardo Paes recebendo a medalha, mas as fichas de filiação terão que esperar... Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

SE A JUSTIÇA DEIXAR...

Já sobre Chiquinho... bem, o boy magia da prefeita apesar de anunciar a pré-candidatura, tem diversas condenações na justiça, além de figurar como um dos maiores devedores da dívida ativa do Rio de Janeiro. O saldo negativo é de R$3 milhões, segundo lista da Procuradoria-Geral do Estado que foi amplamente divulgada no fim de semana. Tanto imbróglio pode dificultar o sonho dele de ocupar uma vaga na Alerj no ano que vem. Vai ter que combinar com a justiça eleitoral antes. De qualquer forma, Chiquinho garante que é pré-candidato pelo PSD de Dudu. Não à toa, o prefeito do Rio veio ao município no sábado receber a medalha Tupinambá, mas também e as fichas de filiação assinadas por Chiquinho, e a vice de Lívia, Raiana Alcebíades. Eduardo voltou para o Rio com a medalha no peito. Já as fichas de filiação... ele ainda vai ter que esperar. Só não se sabe o que exatamente.