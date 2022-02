Danyelle Garcia entre Bonifácio e Felipe Monteiro: duas trocas no mesmo dia no secretariado - Renata Cristiane

Publicado 31/01/2022 22:12

Rodolpho Campbell, novo Assessor Especial, entre o secretário do Rio, Aquilles Barreto e o prefeito José Bonifácio. Rede social

Segundou com força em Cabo Frio. Tanto que o início de semana poderia ser embalado pela melô da dança das cadeiras na Prefeitura. Começou pelo Meio Ambiente. Prefeito José Bonifácio (PDT) anunciou oficialmente que a secretária de Planejamento, Dhanyelle Garcia, acumulando duas secretarias, mas sem acumular salários. Prefeito afirmou que ela fica interinamente na função, até que novo nome para substituir Juarez Lopes (que pediu demissão semana passada) seja escolhido. Nos bastidores tem quem aposte no vereador Josias da Swell (PL), que já foi do Inea. Por enquanto é tudo no campo da especulação. Com Dhanyelle nas duas pastas, o prefeito acredita que haja mais celeridade no andamento dos processos. Bonifácio contratou recentemente a consultoria do Ibam com objetivo de reestruturar cargos, por isso, ele anunciou que deve acontecer junção de secretarias. Será um ensaio? O Pelo telefone, prefeito aposta que com a mudança vai otimizar o andamento de processos na prefeitura para novas construções e empreendimentos.A outra novidade é que o vereador do PDT, Felipe Monteiro, foi sacado do parlamento para assumir a secretaria adjunta de Esporte e Lazer, que era comandada por Rodolpho Campbell, que passa a Assessor Especial. Monteiro é o 2º suplente e estava na Câmara porque o titular, Davi Souza, foi nomeado secretário de Governo, e o 1º suplente, Felipe Fernandes, ocupava a secretaria de Saúde. Fernandes, por sua vez, pediu demissão da Saúde no final de 2021. Na ocasião, confessou a vontade de assumir o mandato na Câmara enquanto conclui seus estudos de pós graduação. O fim do recesso parlamentar em Cabo Frio acontece nesta terça-feira (1º), e a volta aos trabalhos será com o novo parlamentar na base. O prefeito deve estar presente na sessão. A expectativa é que faça um pronunciamento acerca da reforma administrativa que pretende fazer. Zé quer participar os 17 vereadores para evitar desgaste. Já teve essa experiência no ano passado.