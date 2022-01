Secretário de Meio Ambiente, Juarez Lopes pediu para sair do governo Bonifácio por motivos pessoais - Rede social

Secretário de Meio Ambiente, Juarez Lopes pediu para sair do governo Bonifácio por motivos pessoaisRede social

Publicado 26/01/2022 09:30

Mais uma mudança no governo do prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), dessa vez, no Meio Ambiente. O atual secretário, Juarez Lopes, confirmou que pediu demissão na noite desta terça-feira (25).

Segundo o prefeito, Juarez já vinha conversando, há algum tempo, sobre o desejo de se desligar do governo. Lopes afirmou que os motivos do desligamento são pessoais.

Bonifácio disse que ainda não tem um nome para substituir o atual secretário e pediu que ele continue no cargo até, pelo menos, na próxima segunda-feira (31), quando deve escolher o novo titular da pasta.

Com isso, Zé já começa o ano com duas mudanças em secretarias: Administração, com a entrada de Paulo Baía; e Meio Ambiente, com saída de Juarez.